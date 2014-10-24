Новости Беларуси. Правительственная делегация Армении с визитом в Беларуси. 24 октября зарубежные гости проведут переговоры с белорусской стороной по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. В частности планируется обсудить реализацию совместных проектов в области сельского хозяйства и промышленной кооперации, развития научно-технического и гуманитарного взаимодействия двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Правительственная делегация Армении во главе с министром экономики Кареном Чшмаритяном. В рамках визита планируются встречи главы армянской делегации с руководством министерств иностранных дел, экономики, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, а также посещение ряда белорусских предприятий, расположенных в Минске.