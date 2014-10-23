МИД: Беларусь ведет активные переговоры по упрощению визового режима с ЕС

Новости Беларуси. Беларусь ведет активные переговоры по упрощению визового режима с ЕС. Это 23 октября еще раз подчеркнули в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Первый раунд по упрощению визового режима прошел в Минске еще летом, второй этап диалога назначен на конец 2014 года.

Белорусы лидируют по количеству полученных шенгенских виз. В частности, в 2013 году почти 100% обращений было одобрено.

В данный момент граждане нашей страны платят 60 евро за шенгенскую визу, россияне и украинцы, с которыми действует соглашение об упрощении визового режима, – 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Пазіцыя Беларусі, якая была выкладзена намі і пад час перамоў, і публічна, заключаецца ў тым, што грамадзяне Беларусі павінны мець гэткія ж ўмовы атрымання шэнгенскіх віз, як і грамадзяне іншых краін-удзельнікаў Усходняга партнёрства. Дыскрымінацыя ў гэтай сітуацыі недапушчальна.