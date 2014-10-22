Генпрокуратура Беларуси: Работа антикоррупционных комиссий в облисполкомах и Министерствах ведется неудовлетворительно

Новости Беларуси. Работа антикоррупционных комиссий в облисполкомах и министерствах ведется неудовлетворительно. Об этом заявили 22 октября в Генпрокуратуре. За три года число выявленных в республике коррупционных преступлений стало меньше на 10%.

Чаще всего «не чистых на руку» находят в сфере госуправления, здравоохранения, промышленности, строительства и образования.

Здесь готовят интеллектуальную элиту международного формата. Будущие дипломаты и госслужащие еще до «коридоров власти» постигают азы антикоррупционного законодательства на лекциях. Учебный курс «Противодействие коррупции» – в числе обязательных.

Главное – прозрачность в принятии важных решений, считает декан факультета международных отношений. Видимо, поэтому даже дверь в кабинет профессора Шадурского стеклянная.

Виктор Шадурский, профессор, декан факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Та же самая очередь в общежитие электронная. Она доступна. Видно, кто и что, какие у него плюсы и минусы, какой у него балл. И любому человеку, у которого возникают сомнения, пожалуйста, мы предоставим всю документацию. То есть это транспарентно. Был, конечно, какой-то «букетно-конфетный» период в свое время, но мы и это пресекаем.

Тема коррупции широко обсуждается не только в трудовых коллективах, но и на страницах авторитетных изданий. Предложения в проект «Закона о коррупции» читатели «Советской Беларуси» больше месяца присылали в редакцию. Сотни мнений, в основном осуждающих.

Виктор Пономарев, обозреватель газеты «Советская Белоруссия»:

Я не помню в своей практике столь длительного и активного обсуждения какой-либо другой проблемы. Люди обращали внимание на внешние признаки коррупции. Если человек много и нечестно зарабатывает, то это как-то вылазит наружу. Дом, машина, имущество.

Особую угрозу национальной безопасности создают преступления, связанные с финансированием госпрограмм, исполнением инвестдоговоров и госзакупок. Ущерб от таких нарушений исчисляется миллиардами.

По мнению генпрокурора, рычагов, которые есть в арсенале правоохранителей Беларуси, для эффективной борьбы с коррупцией достаточно. Однако профилактика подводит.

Работу антикоррупционные комиссии в облисполкомах и Министерствах ведут в основном формально.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Вся проблема в том, что мы, правоохранительные органы, как правило, работаем по факту. Задача же состоит в том, чтобы профилактировать коррупционные преступления. Мы проверили деятельность так называемых антикоррупционных комиссий (в облисполкомах, Министерствах основных, профильных) и пришли к выводу, что эта работа ведется неудовлетворительно. Профилактикой вообще должны заниматься профессионалы. Люди, знающие, как это делать.

Госсекретарь Совета безопасности, руководители КГБ, Следственного комитета и Госконтроля 22 октября в Генпрокуратуре обсуждали с министрами и губернаторами, как предупредить появление коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди предложений – в белорусских вузах внедрить специальный учебный цикл для всех будущих управленцев, юристов и экономистов. Местной власти – тщательно проанализировать расходование бюджетных средств и определить коррупционные риски в каждой отрасли.