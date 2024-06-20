Права человека в ЕС, демократия и ситуация на границе – интервью с польским экс-судьёй Томашем Шмидтом

Тему совместного доклада внешнеполитических ведомств Беларуси и России о ситуации с правами человека в отдельных странах обсудим с сегодняшним гостем в студии СТВ. Интервью с польским диссидентом, бывшим судьей Томашем Шмидтом в программе Новости «24 часа». Почему доклад МИД Беларуси и России о ситуации с правами человека важен для всего мира?

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

На ваш взгляд, насколько важна публикация данного документа сегодня и какую реакцию стран Запада стоит ожидать? Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Это очень важная публикация. Я буквально сегодня с ней ознакомился. Я думаю, что такие документы действительно нужно публиковать. Нужно давать эти факты. Я думаю, что будет очень широкая огласка. Прежде всего, это очень сильно ударит по Польше. Конечно, там упомянуты нарушения, которые и по отношению к прессе, и по отношению к беженцам. Мне кажется, американцы тоже с большим интересом читают эту информацию. Там достаточно много приведено реальных фактов. То есть фактами все подтверждается. Виктория Ходосок:

Действительно, в этом докладе значительное место уделено Польше. В частности, отражены фальсификации истории Второй мировой войны, борьба с памятниками, бесчеловечное обращение с беженцами, опять же, нарушение прав человека, с которым лично вы столкнулись. Как Польша нарушает права человека?

Томаш Шмидт:

На самом деле, в Польше действительно нарушаются права человека. Вспомним хотя бы тот случай, что один из польских журналистов совсем недавно написал письмо на имя Президента Республики Беларусь. Это письмо было и под таким же названием: «Письмо из концентрационного лагеря «Полин». «Полин» – так называют Польшу. Я думаю, что продолжение истории будет. Можно будет посмотреть. Виктория Ходосок:

На днях польские власти создали на белорусско-польской границе буферную зону и разрешили силовикам применять оружие. Польские пограничники смогут применять оружие без причины? Томаш Шмидт:

Прежде всего, нужно сказать о том, что сейчас рассматриваются изменения в законе в том плане, чтобы пограничники могли применять оружие, даже если на то нет оснований, даже если им ничего не угрожает. То есть они смогут стрелять просто, когда им захочется. Такой случай уже был около трех месяцев назад. Стреляли в беженцев, которые находились на белорусской стороне. Потом эти солдаты были арестованы. Но под давлением политиков их все-таки освободили. И скорее всего, что они не понесут никакой ответственности за выстрелы в беженцев.

Виктория Ходосок:

Вот вы, живя в Польше в свое время, среди простых людей общаясь, среди коллег, как сами поляки оценивают абсурдность действий польской власти? Томаш Шмидт:

Всегда стоит разделять общество. Делить на тех, кто способен самостоятельно мыслить, а кто постоянно поддается влиянию СМИ. В Польше, конечно, тема русофобии продвигается очень сильно, но мы все чаще и чаще замечаем тех людей, которые самостоятельно мыслят, которые делают свои собственные выводы, которые думают независимо от того, что подают им средства массовой информации. Виктория Ходосок:

На Западе и странах ЕС право человека считается наивысшей ценностью. На ваш взгляд, на самом деле это так? Томаш Шмидт:

На самом деле, если речь идет о правах человека, то все зависит от того, соответствует ли это политике Америки. Возьмем, к примеру, Ирак, где были уничтожены около миллиона людей. Возьмем, к примеру, Югославию. Если это подходит, соответствует Америке, то будет одобряться и западными странами. Как долго Запад сможет прикрываться правозащитной тематикой? Томаш Шмидт:

Можно, конечно, действовать. Можно действовать через ООН, можно действовать через такие заявления, публикации, как сейчас была от Беларуси и России совместная публикация. Конечно, можно действовать. Когда есть доказательная база, как вот сейчас в конкретном случае, когда были предоставлены действительно факты, то можно доказать то, что были нарушены права человека. Виктория Ходосок:

По какому пути сегодня идет Польша? Томаш Шмидт:

Этот вопрос нужно задать властям в Белом доме, не польским властям, потому что влияние Америки очень большое. По моей оценке, Польша давно потеряла способность самостоятельно управлять своей страной. Она стала вассалом американским. Беларусь – демократичная страна, которая может самостоятельно решать свои вопросы Виктория Ходосок:

Если сравнивать ситуацию с правами человека в Беларуси и в Польше, на каких ступеньках они находятся и какая у них разница?