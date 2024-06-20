Сергей Алейник примет участие в СМИД ОДКБ

Страны – участницы ОДКБ держат вектор на безопасность на евразийском пространстве. Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности состоится в Алматы завтра, 21 июня. В нем примет участие министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна представит свои оценки текущей геополитической ситуации и путей укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ. Будет также одобрен ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие организации.

Сегодня же рабочая группа при Совете министров обороны ОДКБ обсудила вопросы радиоэлектронной борьбы в современных вооруженных конфликтах, а также перспективы развития военно-технического сотрудничества в области оснащения совместимыми образцами современной техники. По результатам обсуждения признано целесообразным дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы организации в сфере радиоэлектронной борьбы.