Прямой эфир

Сергей Алейник примет участие в СМИД ОДКБ

20 июня 2024 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны – участницы ОДКБ держат вектор на безопасность на евразийском пространстве. Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности состоится в Алматы завтра, 21 июня. В нем примет участие министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник примет участие в СМИД ОДКБ-1

Наша страна представит свои оценки текущей геополитической ситуации и путей укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ. Будет также одобрен ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие организации.

Сегодня же рабочая группа при Совете министров обороны ОДКБ обсудила вопросы радиоэлектронной борьбы в современных вооруженных конфликтах, а также перспективы развития военно-технического сотрудничества в области оснащения совместимыми образцами современной техники. По результатам обсуждения признано целесообразным дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы организации в сфере радиоэлектронной борьбы.

# ОДКБ # Сергей Алейник

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошли переговоры премьер-министров Беларуси и Эсватини
20 июня 2024 10:46

В Минске прошли переговоры премьер-министров Беларуси и Эсватини

Премьер-министр Королевства Эсватини прибыл с визитом в Беларусь
20 июня 2024 07:40

Премьер-министр Королевства Эсватини прибыл с визитом в Беларусь

20 июня пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики
20 июня 2024 06:29

20 июня пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики