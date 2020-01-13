Умение видеть прекрасное. Семья превратила обои в произведение искусства

Зачем срывать старые обои, если их можно превратить в изюминку квартиры? Именно так подумала одна семья, сделав полотно произведением искусства.

Пользователь Reddit поделился фотографией, на которой запечатлены обои в рамке. Особенность этого полотна в том, что оно было наклеено на стену ещё в 1885 году.