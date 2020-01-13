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Умение видеть прекрасное. Семья превратила обои в произведение искусства

13 января 2020 09:59
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Зачем срывать старые обои, если их можно превратить в изюминку квартиры? Именно так подумала одна семья, сделав полотно произведением искусства. 

Пользователь Reddit поделился фотографией, на которой запечатлены обои в рамке. Особенность этого полотна в том, что оно было наклеено на стену ещё в 1885 году. 

Умение видеть прекрасное. Семья превратила обои в произведение искусства -1

Фото: reddit.com/user/Raccoon1304 

С тех пор люди поколения за поколениями либо наклеивали другие обои сверху, либо каким-то иным образом смогли сберечь это полотно, которое теперь заменяет на стене картину. 

Комментаторы удивились задумке хозяев дома, которые смогли увидеть прекрасное в таком простом событии, как оставшиеся с давних времён обои. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о другой истории, в которой была проявлена находчивость. 

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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