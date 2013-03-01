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Европа и США открыто поддерживают мятежников в Сирии

01 марта 2013 10:16
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Новости Сирии. В Сирии продолжается конфликт между правительственными силами и  экстремистами. Бои идут на восточной окраине Дамаска. Террористы попытались прорваться в центр города, но были встречены ответным огнем. Неспокойно и в Алеппо. Битва за крупнейший город страны продолжается с июля прошлого года.

Тем временем, Европа продолжает открыто поддерживать мятежников. Совет ЕС заявил о поставках в Сирию так называемой «нелетальной военной техники». Это обмундирование, бинокли, приборы ночного видения, средства связи.  Накануне США пообещали предоставить сирийской оппозиции «невоенную помощь» в 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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