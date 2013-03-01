Европа и США открыто поддерживают мятежников в Сирии

Новости Сирии. В Сирии продолжается конфликт между правительственными силами и экстремистами. Бои идут на восточной окраине Дамаска. Террористы попытались прорваться в центр города, но были встречены ответным огнем. Неспокойно и в Алеппо. Битва за крупнейший город страны продолжается с июля прошлого года.

Тем временем, Европа продолжает открыто поддерживать мятежников. Совет ЕС заявил о поставках в Сирию так называемой «нелетальной военной техники». Это обмундирование, бинокли, приборы ночного видения, средства связи. Накануне США пообещали предоставить сирийской оппозиции «невоенную помощь» в 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.