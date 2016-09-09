Парламентские выборы в Беларуси: портрет Партизанского избирательного округа

Новости Беларуси. Программа «Столичные подробности» все эти дни знакомила зрителей с 20-ю избирательными округами Минска: их достижениями и планами на будущее. И сегодня портрет Партизанского.

Свой выбор заранее делает и молодежь. Ценную галочку в бюллетень ставят многие студенты, потому как в основной избирательный день большинство из них разъедутся по домам. Для одних досрочный марафон – привычная закономерность, а кто-то голосует заблаговременно впервые. Но каждого из них объединяют требования к выбранным депутатам – это развитие и благоустройство нашей столицы.

Есть, куда расти и есть чем хвалиться. В округе совсем недавно открыли парк экстремальных видов спорта. Уже с самого утра каждый здесь находит, чем заняться – мини-футболом, стритболом, воркаутом или паркуром. Поддерживают форму здесь и люди с ограниченными возможностями. К слову, на таких современных площадках будут проводиться не только городские, но и даже международные соревнования.

Открылся в округе и Центр приема-передачи сообщений в экстренные службы от слабослышащих людей. Это первый такой центр в Беларуси. Пациенты с недостатками слуха обращаются за помощью, используя доступные для них виды связи.

Буквально год назад после ремонта открылось общежитие колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ. В обновленном здании на 200 мест созданы все условия для комфортного проживания и учебной подготовки – светлые комнаты, по две кухни на каждом этаже, помещения для занятий, библиотека и новый медицинский блок.