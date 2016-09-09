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Парламентские выборы в Беларуси: портрет Партизанского избирательного округа

09 сентября 2016 19:29
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Новости Беларуси. Программа «Столичные подробности» все эти дни знакомила зрителей с 20-ю избирательными округами Минска: их достижениями и планами на будущее. И сегодня портрет Партизанского.

Свой выбор заранее делает и молодежь.  Ценную галочку в бюллетень ставят  многие студенты, потому как в основной избирательный день большинство из них разъедутся по домам.  Для одних досрочный марафон  – привычная закономерность,  а кто-то  голосует заблаговременно впервые. Но  каждого из них  объединяют  требования к выбранным депутатам – это развитие и благоустройство нашей столицы.

Есть, куда расти и есть чем хвалиться. В округе  совсем недавно открыли парк экстремальных видов спорта.  Уже с самого утра каждый  здесь находит, чем занятьсямини-футболом, стритболом, воркаутом или паркуром. Поддерживают форму здесь и люди с ограниченными возможностями. К слову, на таких современных площадках будут проводиться не только городские, но и  даже международные соревнования. 

Открылся в округе  и Центр приема-передачи сообщений в экстренные службы от слабослышащих людей. Это первый такой центр в Беларуси. Пациенты с недостатками слуха обращаются за помощью, используя  доступные для них виды связи.

Буквально год назад после ремонта открылось общежитие колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ. В обновленном здании на 200 мест созданы все условия для комфортного проживания и учебной подготовки – светлые  комнаты,  по две кухни на каждом этаже, помещения для занятий, библиотека и новый медицинский блок.

# Выборы-2019

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