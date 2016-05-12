Посольство Туркменистана в Беларуси: 12 мая открыт новый комплекс зданий — в церемонии участвовали президенты стран

Новости Беларуси. Белый мрамор и традиционные восточные узоры. В центре Минска открылся комплекс зданий нового посольства Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной церемонии приняли участие Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. Главы государств ознакомились с условиями работы дипломатов и осмотрели экспозиции музея, которые представляют культуру этого среднеазиатского государства

Алексей Мартиненок, СТВ:

Строительство посольства началось полтора года назад. Тогда на этом самом месте президенты Беларуси и Туркменистана заложили памятную капсулу. Теперь настало время делать первую запись в книге почетных гостей.

Несмотря на то, что ежегодный обмен визитами уже давняя и добрая традиция, всегда есть тема для разговора. Два президента накануне провели долгие переговоры. А уже утром у нового посольства первым делом снова улучили момент, чтобы переброситься парой фраз. Поставили торжество на паузу, но только на минуту.

Теперь этот небольшой участок в центре Минска — территория Туркменистана. Так что есть у церемонии и официальная часть.

На пороге нового дома дипломатов Гурбангулы Бердымухамедов поступил очень даже дипломатично. Праздничную ленту разрезали по-братски — пополам.

Внутри — сплошь и рядом национальный туркменский колорит. Картины с ахалтекинскими скакунами — о них Гурбангулы Бердымухамедов даже написал книгу. Но рядом — фото из центра мировой дипломатии. Туркменистан — нейтральное государство. Всегда без реакции на международные конфликты и полный отказ от участия в силовых блоках — в ранге государственной политики. Дружба и связи, налаженные за десятки лет — ценности, которые действительно объединяют.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Туркменистан и Республика Беларусь выступают за равноправие и справедливость в международных делах, за осуществление своего устойчивого развития и поддерживают именно предпринимаемые мировым сообществом меры по эффективному ответу на глобальные вызовы. Наши страны как-то, знаете, очень тесно сотрудничают в авторитетных международных структурах, как Организация Объединённых Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и в Содружестве Независимых Государств

На всех этапах строительства комплекса Беларусью уделялось максимум внимания этому объекту – подчеркивает Александр Лукашенко. Касается это и установления налоговых льгот, и создания инфраструктуры, и благоустройства прилегающей территории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уверен, что посольство станет, как здесь президент только что сказал, центром притяжения белорусско-туркменского сотрудничества. Дипломаты, которые будут здесь трудиться, внесут свой весомый вклад в укрепление искренней дружбы между нашими народами и делового партнерства между государствами. Я уверен, что вы заметили ту часть выступления Президента, где он говорил о молодежи, которая учится в Беларуси. Это крайне важно не только для Туркменистана, но и Беларуси. Мы уверены, что эти молодые люди, поехав к себе на родину, увезут частичку души нашего белорусского народа. Это будут те, как сказал президент, люди, которые будут и дальше, и после нас скреплять нашу дружбу.

В Беларуси проходят учебу 9 тысяч студентов из Туркменистана. На них, по словам лидеров, особая миссия — позаботиться о развитии современных проектов и начинаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда в бизнесе, в планировании некоторых, особенно крупных объектов, которые мы строим по договорённости в Туркменистане, есть всегда проблемы, иногда тяжёлые вопросы. Но не было тех проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. Президент, может быть, не столь ярко и открыто заметил, как я вчера им сказанное. Для меня очень важно – я хочу, чтобы наша делегация это запомнила – он сказал один на один мне следующее, говорит: «Ты знаешь, там в Туркменистане Беларусь создала прекрасную промышленную базу для строительства, ну, в данном случае, Гарлыкского комбината горно-обогатительного. Эту производственную базу потерять Туркменистан не должен. Мы найдём вам объекты, где вы будете использовать, и не один год, эту базу». Это говорит о многом, это говорит об убеждённости главы государства в том, что белорусы умеют и должны работать, в том числе, и на туркменской земле.

На территории посольства — целый комплекс зданий. Все условия для работы и жизни. Но есть рядом и еще один особый объект, о котором в какой-то степени в шутку президенты завели разговор еще полтора года назад. Доля правды взяла верх, и теперь мост через проспект Победителей и действительно символичен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы начали разговор про мост. «Вот мост», - говорит. Ну, конечно, я говорю: «Гурбангулы, это мост не такой, как в Туркменистане. «Ну, а почему», - говорит, - «Он должен быть, как в Туркменистане». Вы обратили внимание? Это его мост, он его параллельно со строительством этого здания построил. Это о многом говорит – мост всегда объединяет два берега. А это мост, который объединил души наших народов в центре города Минска. Он также символичен.

Главы государств посмотрели, где дипломаты будут работать, в каких условиях жить. Побывали в музее: здесь представлена культура и традиции Туркменистана.

Новый экспонат для коллекции Дворца Независимости. От посольства в подарок президенту Беларуси — ковер с изображением скакунов.

Туркменская техника, орнамент белорусский. Картинка нашей природы останется в этих стенах. Гурбангулы Бердымухамедов сравнил аистов с туркменскими студентами на белорусской земле.

На церемонии открытия — гости из самых разных стран. Послы и представители дипмиссий, наверняка, со скрытой, но белой завистью любовались этим белым строением нового туркменского дома. Который прописался совсем рядом с посольством Казахстана, недалеко и площадка будущего посольства Китайской Народной Республики. В центре Минска постепенно строится новый район большой политики.