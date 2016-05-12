Александр Лукашенко: «Посольство станет центром притяжения белорусско-туркменского сотрудничества»

Новости Беларуси. Комплекс зданий посольства Туркменистана в Беларуси открыли 12 мая в Минске. В торжественной церемонии участие приняли Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. На всех этапах строительства комплекса Беларусью уделялось максимум внимания этому объекту. Подчеркнул Президент Беларуси. Это касалось как установления соответствующих налоговых льгот, так и создания инфраструктуры, благоустройства прилегающей территории.

Напомню, в 2014 году Президенты двух стран заложили капсулу потомкам в основание будущего комплекса, укрепив таким образом фундамент дружбы и взаимопонимания между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусью уделялось максимум внимания на всех этапах строительства комплекса. Это касалось как установления соответствующих налоговых льгот, создания инфраструктуры, благоустройства прилегающей территории. Я уверен, что посольство станет, как здесь президент только что сказал, центром притяжения белорусско-туркменского сотрудничества. Дипломаты, которые будут здесь трудиться, внесут свой весомый вклад в укрепление искренней дружбы между нашими народами и делового партнерства между государствами. Я уверен, что вы заметили ту часть выступления президента, где он говорил о молодежи, которая учится в Беларуси. Это крайне важно не только для Туркменистана, но и Беларуси. Мы уверены, что эти молодые люди, поехав к себе на родину, увезут частичку души нашего белорусского народа. Это будут те, как сказал президент, люди, которые будут и дальше, и после нас скреплять нашу дружбу. И корни, основа этой дружбы в них, в их душах будет заложена здесь, в центре Европы, в этом укромном и красивом Минске.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Работа посольства Туркменистана в Минске призвана соответствовать именно высокому уровню отношений между двумя государствами, то есть олицетворять присущие им уважительность и конструктивность.