От торговли до космических программ: будущее белорусско-российского сотрудничества 12 мая обсуждали в Могилеве

Новости Беларуси. Строительство белорусской АЭС, обеспечение транспортной безопасности, создание общего информационного пространства. Совместные программы Беларуси и России обсудили сегодня в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там проходило заседание Совмина Союзного государства. Участие в нем приняли главы правительств двух стран. Стороны обсудили почти три десятка вопросов. Основной блок касался торгово-экономического сотрудничества.

Могилев на день превратился в центр политической жизни Союзного государства России и Беларуси. Место для проведения 45-го заседания союзного Совмина выбрано не случайно. Город над Днепром сегодня - пример успешного белорусско-российского сотрудничества. Перед тем как открыть форум, два премьера — Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев — провели встречу в закрытом формате и пообщались с глазу на глаз. Основные темы для обсуждения - новые возможности для взаимной торговли, инвестиционное и инновационное сотрудничество.

Юлия Бешанова, СТВ:

В формате союзного Совета Министров, главы правительств, как правило, встречаются не реже, чем два раза в год. На саммитах обсуждаются интеграционные задачи на самую ближайшую перспективу. Нынешнее заседание союзного Совмина не стало исключением. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев рассмотрели порядка трех десятков вопросов.

Основной блок вопросов повестки дня посвятили торгово-экономическому сотрудничеству. Главная задача для партнеров – восстановить докризисные показатели торговли. К слову, сегодня доля России во внешнеторговом обороте Беларуси составляет около 49 процентов. Минск удерживает пятую позицию среди внешнеторговых партнеров Москвы. Кроме того, в Беларуси постоянно растет число предприятий с участием российского капитала.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы констатировали, что в целом реализация предусмотренных им мероприятий обеспечена. Вместе с тем остаются нерешенными ряд вопросов - доступа товаров, работ и услуг на рынки России и Беларуси.

Главы правительств отметили – важно не только развивать промышленную кооперацию, но и активно «подключать» к работе малый и средний бизнес.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

У нас есть и сложные моменты и, в общем, моменты обнадеживающие. К сложным относится падение товарооборота, которое происходит в стоимостном выражении в иностранной валюте, в частности, в долларах США. Связано это, прежде всего, с той динамикой цен на энергоносители, которые имеются ну, и ослаблением валют. В то же время, хочу ещё раз сказать, что падение в натуральном выражении совсем незначительное, его абсолютно точно можно компенсировать, а в этом году так и вообще за несколько месяцев наблюдается рост

Еще одна важная тема для разговора – энергетические ресурсы. Главы правительств обсудили цены на «голубое топливо» и поручили специалистам продолжить этот диалог. На полях заседания обсуждали и совместные научно-технические проекты. Одобрили и подписали две программы, еще в несколько внесли изменения. реди перспективных проектов – совместные разработки по изучению генофонда, космические программы и разработка новых систем для хирургического лечения детей с проблемами позвоночника.

Петр Витязь, академик Национальной Академии наук Беларуси:

Национальная Академия наук Беларуси, как заказчик, очень активно участвует в выполнении союзных программ. И новая программа направлена на изучение сегодня исторических личностей по ДНК и возможности сегодня борьбы с преступностью, изучения как перемещается население, родословную и так далее.

Отныне между Москвой и Минском будет формироваться не только единое экономическое, но и информационное пространство. Соответствующий документ сегодня на саммите подписали парламентарии.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Вне зависимости от того, где находятся жители Союзного государства - на территории Беларуси или России, у них была одинаковая возможность получить всю необходимую информацию и о том, что происходит в России, и о том что происходит в Беларуси.

После заседания, главы правительств почтили память защитников Могилева минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню Константина Симонова.

Менее чем через месяц состоится очередной Форум регионов Беларуси и России. Обсудив в Минске принципиальные вопросы, в регионах двух стран будут прорабатываться конкретные варианты сотрудничества. В том числе, и с учетом решений, принятых сегодня Советом Министров Союзного государства.