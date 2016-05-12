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От торговли до космических программ: будущее белорусско-российского сотрудничества 12 мая обсуждали в Могилеве

12 мая 2016 17:35
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Новости Беларуси. Строительство белорусской АЭС, обеспечение транспортной безопасности, создание общего информационного пространства. Совместные программы Беларуси и России обсудили сегодня в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там проходило заседание Совмина Союзного государства. Участие в нем приняли главы правительств двух стран. Стороны обсудили почти три десятка вопросов. Основной блок касался торгово-экономического сотрудничества.

Могилев на день превратился в центр политической жизни Союзного государства России и Беларуси. Место для проведения 45-го заседания союзного Совмина выбрано не случайно. Город над Днепром сегодня -  пример успешного белорусско-российского сотрудничества. Перед тем как открыть форум, два премьера — Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев — провели встречу в закрытом формате  и пообщались с глазу на глаз.  Основные темы для обсуждения - новые возможности для взаимной торговли,  инвестиционное и инновационное сотрудничество. 

Юлия Бешанова, СТВ:
В формате союзного Совета Министров, главы правительств, как правило, встречаются не реже, чем два раза в год. На саммитах обсуждаются интеграционные задачи на самую ближайшую перспективу. Нынешнее заседание союзного Совмина не стало исключением. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев рассмотрели порядка трех десятков вопросов. 

Основной блок вопросов повестки дня посвятили торгово-экономическому сотрудничеству. Главная задача для партнеров – восстановить докризисные показатели торговли. К слову, сегодня доля России во внешнеторговом обороте Беларуси составляет около 49 процентов. Минск удерживает пятую позицию среди внешнеторговых партнеров Москвы. Кроме того, в Беларуси постоянно растет число предприятий с участием российского капитала. 

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы констатировали, что в целом реализация предусмотренных им мероприятий обеспечена. Вместе с тем остаются нерешенными ряд вопросов - доступа товаров, работ и услуг на рынки России и Беларуси.

Главы правительств отметили – важно не только развивать промышленную кооперацию, но и активно «подключать» к работе малый и средний бизнес. 

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:
У нас есть и сложные моменты и, в общем, моменты обнадеживающие.  К сложным относится падение товарооборота, которое происходит в стоимостном выражении в иностранной валюте, в частности, в долларах США. Связано это, прежде всего, с той динамикой цен на энергоносители, которые имеются ну, и ослаблением валют. В то же время, хочу ещё раз сказать, что падение в натуральном выражении совсем незначительное, его абсолютно точно можно компенсировать, а в этом году так и вообще за несколько месяцев наблюдается рост  

Еще  одна важная тема для разговора – энергетические ресурсы.  Главы правительств обсудили цены на «голубое топливо» и  поручили специалистам продолжить  этот диалог. На полях заседания обсуждали и  совместные научно-технические проекты.  Одобрили и подписали две программы, еще в несколько внесли изменения.  реди перспективных проектов – совместные разработки по изучению генофонда, космические программы и разработка новых  систем для хирургического лечения детей с проблемами позвоночника.

Петр Витязь, академик Национальной Академии наук Беларуси:
Национальная Академия наук Беларуси, как заказчик, очень активно участвует в выполнении союзных программ. И новая программа направлена на изучение сегодня исторических личностей по ДНК и возможности сегодня борьбы с преступностью, изучения как перемещается население, родословную и так далее.

Отныне между Москвой и Минском будет формироваться не только единое экономическое, но и информационное пространство. Соответствующий документ сегодня на саммите подписали парламентарии.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Вне зависимости от того, где находятся жители Союзного государства  - на территории Беларуси или России, у них была одинаковая возможность получить всю необходимую информацию и о том, что происходит в России, и о том что происходит в Беларуси.

После заседания, главы правительств  почтили память защитников Могилева минутой молчания  и возложили цветы к мемориальному камню Константина Симонова.

Менее чем через месяц состоится очередной Форум регионов Беларуси и России. Обсудив в Минске принципиальные вопросы, в регионах двух стран будут  прорабатываться конкретные варианты сотрудничества. В том числе, и с учетом решений, принятых сегодня Советом Министров Союзного государства.

# Дмитрий Медведев # Петр Витязь # Союзное государство # Андрей Кобяков # Алексей Волин

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