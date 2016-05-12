Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев провели неформальную встречу в агрогородке Александрия

Новости Беларуси. Президент Беларуси и председатель российского Правительства провели неформальную встречу в агрогородке Александрия. Об этом договорились еще в Сочи в январе, и вот сегодня Александр Лукашенко показал Дмитрию Медведеву свои родные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча продолжалась более трех часов. Президент Беларуси и глава российского правительства угостились натуральным березовым соком, сфотографировались на память возле родного дома Александра Лукашенко, а также побывали на Трофимовой кринице, восстановленной по поручению Президента около трех лет назад. Вода в ней освящённая и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, нередко здесь можно увидеть и россиян.

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили все наиболее актуальные вопросы: двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, региональную проблематику, международную повестку дня.

Неформальная встреча состоялась по окончании официальных мероприятий в Могилеве, где сегодня прошло заседание Совета Министров Союзного государства.