Посол КНР в Беларуси: Последние годы белорусско-китайские отношения развиваются очень благополучно и динамично

Новости Беларуси. Промышленность, строительство, IT... Все это — сферы, точки соприкосновения в которых нашли Беларусь и Китай. Самым глобальным совместным проектом является создание индустриального парка «Великий камень». Наша силиконовая долина станет одним из ключевых звеньев в экономическом поясе шелкового пути.

Глубокий взаимный интерес к сотрудничеству подчеркивают и частые встречи глав двух государств. В мае Беларусь посетил китайский лидер, Александр Лукашенко нанес ответный визит в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Последние годы белорусско-китайские отношения развиваются очень благополучно и динамично. Лидеры наших стран достигли целого ряда соглашений по укреплению сотрудничества. Мы обращаем особое внимание на развитие китайско-белорусского индустриального парка и надеемся, что он станет хорошим примером нашего двухстороннего взаимодействия.