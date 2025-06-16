Посол Алиреза Санеи об ирано-израильском конфликте: самое опасное – это нападение на ядерные объекты

Ситуация вокруг конфликта между Израилем и Ираном – серьезнейший тест для всего мирового сообщества. Если хотите, даже момент истины. Один из вопросов, который на поверхности, – почему в этой ситуации молчит Европа? Этим вопросом задается и посол Ирана в нашей стране Алиреза Санеи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также дипломат уверен, что удары по ядерным объектам могут обернуться катастрофой для всего ближневосточного региона.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

И самое опасное – это нападение на ядерные объекты. Мы знаем, что последствия могут быть. Это распространение ядерной радиации, которая, во-первых, очень опасна и угрожает жизни мирных жителей, а во-вторых, это угрожает стабильности и безопасности в регионе. К сожалению, европейские страны молчат, а некоторые вовсе осуждают Исламскую Республику Иран.

Я прекрасно знаю, что вы, народ Республики Беларусь, уже знакомы с двойными стандартами Европейского союза, коллективного Запада в разных сферах. В политической сфере, в сфере прав человека, в международных отношениях. Если Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН не будут в дальнейшем контролировать эти действия, эти агрессии, то в дальнейшем это может распространиться на другие страны этого региона и Персидского залива. И это будет очень плохо для безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Это небольшой фрагмент интервью главы иранской дипмиссии в нашей стране, которое Алиреза Санеи 16 июня дал нашему коллеге Григорию Азаренку.