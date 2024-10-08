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Лукашенко: если бы пришлось применять ядерное оружие, мы бы серьёзно провели переговоры с Путиным

08 октября 2024 18:09
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Внимание к саммиту СНГ всегда пристальное со стороны прессы. Тем более, что он богат на новости и заявления еще до официального начала. Всегда охотно и открыто на вопросы журналистов отвечает наш Президент, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Один из вопросов, адресованных Александру Лукашенко, касался корректировки ядерной доктрины Москвы. В частности, создает ли это для Минска новые риски. Напомним, внесенные в документ поправки подразумевают применение ядерного оружия не только при нападении на Россию, но и на Беларусь.

Лукашенко: если бы пришлось применять ядерное оружие, мы бы серьёзно провели переговоры с Путиным-2

Как отметил глава государства, новые риски появились, но не для нас. Спросили Президента и о том, каков алгоритм решений в случае, если ядерное оружие придется применять. 

Лукашенко: если бы пришлось применять ядерное оружие, мы бы серьёзно провели переговоры с Путиным-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, никогда в жизни ни одна страна не применила бы его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией. Если, не дай бог, как Путин говорил, вы задали вопрос – я отвечаю, потому что бряцать этим оружием – это серьезное дело… Но если бы вдруг, то, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с Президентом России по применению этого оружия.

Лукашенко: если бы пришлось применять ядерное оружие, мы бы серьёзно провели переговоры с Путиным-6

У белорусского лидера спросили также о том, что он думает о призывах «горячих голов» в Украине вторгнуться в Беларусь. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ. 

Лукашенко: никто из серьезных людей в Украине не думает о вторжении в Беларусь. Это просто вяканье. Читать здесь.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжится и 9 октября. На среду запланированы двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. После этого состоится торжественная церемония награждения Президента Беларуси орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда Российской Федерации. 

# Александр Лукашенко # Владимир Путин

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