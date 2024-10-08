Лукашенко: если бы пришлось применять ядерное оружие, мы бы серьёзно провели переговоры с Путиным

Внимание к саммиту СНГ всегда пристальное со стороны прессы. Тем более, что он богат на новости и заявления еще до официального начала. Всегда охотно и открыто на вопросы журналистов отвечает наш Президент, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Один из вопросов, адресованных Александру Лукашенко, касался корректировки ядерной доктрины Москвы. В частности, создает ли это для Минска новые риски. Напомним, внесенные в документ поправки подразумевают применение ядерного оружия не только при нападении на Россию, но и на Беларусь.

Как отметил глава государства, новые риски появились, но не для нас. Спросили Президента и о том, каков алгоритм решений в случае, если ядерное оружие придется применять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, никогда в жизни ни одна страна не применила бы его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией. Если, не дай бог, как Путин говорил, вы задали вопрос – я отвечаю, потому что бряцать этим оружием – это серьезное дело… Но если бы вдруг, то, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с Президентом России по применению этого оружия.