«После любой войны надо грамотно решать вопросы собственности». Лазуткин о нюансах признания республик Донбасса

Президент Беларуси в публичных выступлениях несколько раз касался вопросов признания Донецкой и Луганской республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какое значение это имеет для России, о возможных последствиях военной операции и вопросах статуса других украинских территорий – Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

На совещании Совета безопасности России можно было заметить интересный момент. Путин задал вопрос Нарышкину, руководителю разведки, стоит ли признавать Донецк и Луганск. И получил очень странный ответ.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Нашим западным партнерам можно дать последний шанс, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится.

Владимир Путин, президент России:

Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Сергей Нарышкин:

Нет, я… Владимир Путин:

Или признавать суверенитеты республик? Говорите прямо. Сергей Нарышкин:

Я поддержу предложение о признании. Владимир Путин:

Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Викторович. Сергей Нарышкин:

Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Владимир Путин:

Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Сергей Нарышкин:

Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Андрей Лазуткин:

Видно, что Нарышкин нервничал. Он явно был против признания. Например, потому что у России был опыт работы с такими республиками, это Абхазия и Южная Осетия. А в чем их главная проблема? Это вопросы собственности. Земля, здания до сих пор формально принадлежат Грузии, поэтому там ничего нельзя легально построить и купить, а никакой иностранный капитал туда не пойдет. Хотя там прекрасный климат, это рай для туризма. Гагры, Пицунда – это были лучшие советские курорты. А сегодня там все в развалинах. Причем это не Россия их бомбила, это грузины, видя, что теряют области, отступали и сжигали все за собой. В случае с Украиной такой серой зоной может стать целая республика. И разведка это прекрасно понимает. Да, Запад показал, что не собирается воевать. Но что они делали? Они за копейки скупали государственную собственность Украины, включая землю. И это сделано как раз на случай, если территории отойдут к России. В идеале после войны должна быть пустыня, которую Россия будет подымать за свой счет. А когда подымет, все это можно будет требовать обратно лет через 20-30. Вот договор – смотрите, это британская, голландская, немецкая собственность, мы эту землю законно купили – отдавайте обратно. Поэтому после любой войны надо грамотно решать вопросы собственности, потому что вас просто не признают. И Советский Союз сталкивался с теми же проблемами в Европе после Второй мировой. Мы 40 лет находились под западными санкциями, нам и нашим союзникам не продавали технологии, оружие, оборудование, сырье. Возможно, сейчас какие-то моменты будут компенсированы за счет сближения с Китаем. Но с бывшими советскими республиками тоже надо объединяться. И это задача уровня Путина и Лукашенко, с их опытом в политике. Эти моменты открыто звучали на интервью у Соловьева.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Я вообще считаю, что то, к чему нас ведет, невольно нам надо будет создавать некое объединение, где будет минимум 350-450 миллионов человек, чтобы экономика работала. Мы же видим, что Запад против нас делает. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно, очень правильно. Владимир Соловьев:

А какое в идеале это будет государство? Что это будет? Александр Лукашенко:

Это будет, как вы сказали, объединение, но обязательно, как мы сейчас это видим, независимых государств. Владимир Соловьев:

Да, конечно. Александр Лукашенко:

Нет, не независимых – суверенных. Владимир Соловьев:

Суверенных

Андрей Лазуткин:

То, о чем они говорят – это не Советский Союз, а объединение по типу Варшавского договора. Венгрия, Польша, Чехословакия, ГДР – они все имели свои правительства, были самостоятельными до некоторого предела и при этом встроены в экономические цепочки с Россией: получали газ, нефть, технологии. Но не входили в состав Советского Союза как республики. Может быть, вот это – модель будущего блока, где Китай и Россия будут ядром, каким был Советский Союз. А мы, более мелкие союзники, будем с ними в одном военно-политическом блоке, сохраняя при этом местные системы управления. И это бы всех устроило. Поэтому нас и пытаются задавить, пока мы не пришли к такому объединению. Где-то уличным протестом, как у нас. А где-то боевыми группами и терактами, как в Казахстане. Потому что времени все меньше, чтобы остановить процессы интеграции, и уровень вмешательства все время растет. Но как вовлечь Украину в новый союз? Танками и ракетами? Нам все-таки выгоднее, чтобы в Украине пришло к власти пророссийское правительство, но законным путем. Как минимум после военной операции надо проводить выборы.

Андрей Лазуткин:

Как мы пришли к такой ситуации? Даже при Порошенко все-таки соблюдались правила игры, он был более самостоятелен. А Зеленский – просто наемный работник, актер, который выполняет пожелания спонсоров и напрямую США. Другое дело, что он, хоть и слабый, пришел на волне протестного голосования против националистов, против языковой политики, против коррупции и войны. Но, как это обычно бывает, голосовали за одно, а выбрали то же самое, только в другой обертке и хуже в 10 раз. Но запрос общества никуда не делся, и России надо грамотно им воспользоваться. А теперь вернемся к нашим белорусским делам. В 2020 году многие граждане, особенно в городе Минске, поддержали оппозицию или просто отсиделись, а потом не пошли на референдум. Это не наша власть, это нас не касается, телевизор мы не смотрим. Но могу вас поздравить, хотите вы или нет, но вы оказались с правильной стороны баррикады. У нас свободное государство, и вы сегодня можете спокойно работать и платить налоги, самолеты вас не бомбят и мобилизацию никто не проводит. А если бы победили ваши друзья – латушки и светы, и здесь, в Минске, сидели бы националисты, нашу армию сегодня кинули бы против России, отвлекать от целей на Украине и создавать напряжение на границе. Но вы же не верите СТВ? Послушайте, что они сами рассказывают.