Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной

Новости Беларуси. Президент Беларуси вновь обращает внимание на необходимость соблюдения жесткой дисциплины во время уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое требование Александр Лукашенко озвучил во время рабочей поездки в Миорский район. Глава государства посетил хозяйство «Турково» в Витебской области. Это предприятие специализируется на производстве мяса, молока, как правило, здесь хороший урожай зерновых культур. На данный момент в Витебской области убрано чуть более 30 % зерновых.

От передовых областей пока отстают. Но ведь и климатические условия в северном регионе непростые. Поэтому, как не раз подчёркивал Президент, сеять здесь нужно те культуры, которые дают наибольший урожай. Разговор шёл и о ходе уборочной по всей стране. Александр Лукашенко уверен: урожай 2018 года позволит обеспечить страну зерном без проблем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Технологическая дисциплина, без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, чего пахать и сеять в убыток? Технологическая и самое главное – кадровая дисциплина. Железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности. Ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия.

Александру Лукашенко доложили о выполнении госзаказа по продаже зерна, обеспечении кормами и применении прогрессивных технологий при их заготовке. Особое внимание Президент обратил на то, что в каждом хозяйстве должно быть достаточное количество техники.