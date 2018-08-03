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Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной

03 августа 2018 10:43
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Новости Беларуси. Президент Беларуси вновь обращает внимание на необходимость соблюдения жесткой дисциплины во время уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной-1

Такое требование Александр Лукашенко озвучил во время рабочей поездки в Миорский район. Глава государства посетил хозяйство «Турково» в Витебской области. Это предприятие специализируется на производстве мяса, молока, как правило, здесь хороший урожай зерновых культур. На данный момент в Витебской области убрано чуть более 30 % зерновых.

Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной-4

От передовых областей пока отстают. Но ведь и климатические условия в северном регионе непростые. Поэтому, как не раз подчёркивал Президент, сеять здесь нужно те культуры, которые дают наибольший урожай. Разговор шёл и о ходе уборочной по всей стране. Александр Лукашенко уверен: урожай 2018 года позволит обеспечить страну зерном без проблем.

Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Технологическая дисциплина, без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, чего пахать и сеять в убыток? Технологическая и самое главное – кадровая дисциплина. Железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности. Ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия.

Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной-10

Александру Лукашенко доложили о выполнении госзаказа по продаже зерна, обеспечении кормами и применении прогрессивных технологий при их заготовке. Особое внимание Президент обратил на то, что в каждом хозяйстве должно быть достаточное количество техники.

Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной-13

А в перспективе на предприятия нужно поставить пресс-подборщики. Стать они могут «настоящим спасением» не только для Витебщины, но и для всей Беларуси. Кроме того, 3 августа Президент посещает Миорскую центральную районную больницу. Где в мае 2018 года ввели в эксплуатацию новый корпус.

# Уборочная кампания # Александр Лукашенко # Фотофакт

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