«Полонез» как новая веха белорусского военпрома: в Беларуси прошли испытания ракетного комплекса

Новости Беларуси. В Беларуси на неделе заявили о создании новой военно-промышленной отрасли – ракетостроения. Реактивная система залпового огня «Полонез» во время боевых пусков показала рекордную дальность и снайперскую точность. Эта система считается одной из самых успешных разработок в новейшей истории Беларуси.

То не гром на небе слышен – то стреляет «Полонез». Впервые в Беларуси ввысь взлетели ракеты из этой установки. Подобная реактивная система – крайне важное достижение белорусского военпрома. Произведена машина собственными силами. А о том, что первые боевые пуски «Полонеза» прошли более чем успешно, на неделе сообщил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сегодня счастливый день в плане безопасности и обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать и испытать уже сегодня созданное в Беларуси ракетное вооружение. Вы, наверное, знаете: осуществлен пуск ракетных комплексов. Испытания прошли очень успешно. Ракеты поразили цель в полутора метрах буквально от заданных целей – первый залп. Второй залп – буквально в десятке метров. Это идеально. Такого, наверное, не бывает. Это ракетные комплексы, которые созданы у нас в Беларуси в течение двух лет.

К слову, конструкторы, которые внесли вклад в создание этого вооружения, будут представлены к госнаградам. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко.

А если вернуться к показателям и характеристикам, то «Полонез» – оружие XXI века. Причем высокоточное. Имея дальность стрельбы до 200 километров, отклонение от цели составляет не более 30 метров. Такого в мире попросту нет – ближайшие аналоги выдают «погрешности» в 10 раз больше. И это притом, что огневая мощь «полонеза» также на уровне: пусковая установка одновременно способна бить по восьми целям. То есть одного дивизиона достаточно, чтобы уничтожить целое войсковое подразделение противника.

О том, что эта ракетная система – не колосс на глиняных ногах, говорит и тот факт, что «Полонез» базируется на шасси Минского завода колесных тягачей – гаранта качества для многих государств. Не в последнюю очередь благодаря этому в боевое положение машина приводится за 10 минут. Столько же уходит на перезарядку – показатель, сравнимый с передовой американской ракетно-артиллерийской системой «HIMARS». А российский «Смерч» и вовсе позади – ему требуется в два раза больше времени. При этом управлять «Полонезом» могут все три человека. Для этого нужны лишь компьютер и спутник.

Анатолий Ванькович, руководитель стрельбовых испытаний:

Автоматическая коробка передач, микроклимат в кабине, GPS – вся навигация, все, что необходимо для того, чтобы управлять этой машиной. Это очень комфортные условия для того водителя, который ей будет управлять. Пункты управления все отечественные. Надежность и простота в обслуживании. Наверное, проще системы в обслуживании нет.

Кстати, впервые мир увидел «Полонез» в деле на учениях в Китае. А испытания в Гомельской области – дебют на белорусской земле для реактивной установки. Первый полет ракеты проходил на высоте 42 километра над территорией сразу трех областей и 9 районов. Помимо этого новый козырь белорусской армии испытывали в тандеме с другим вооружением – радиолокационной станцией «Восток» и беспилотниками «Бусел» и «Беркут».

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Это нам, по большому счету, развязывает руки. И мы сможем в последующие годы, имея на вооружении эту систему, проводить пуски с этих машин, этой системы на своей территории, не завися ни от кого.

Несмотря на действительно впечатляющую мощь и дальнобойность, а зона наблюдения «Полонеза», к примеру, охватывает военные базы НАТО в соседних Польше и Прибалтике, эта установка – защитник белорусских рубежей. И только.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Это не наступательное вооружение, это оружие сдерживание, оружие оборонительное, позволяющее мирной стране решать те задачи, которые перед ней стоят. Это первое. Второе, еще раз подчеркиваю: задача главы государства была поставлена два года назад. В течение этого сжатого времени мы выполнили поэтапно все задачи по разработке и ходов испытаний. Да, была ответственность и волнение, потому что не так все это просто. Я считаю, что на этом этапе мы задачу выполнили.

С таким же торжественным грохотом, как и одноименный танец, «Полонез» первой выпущенной ракетой провозгласил новую веху белорусского военпрома.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы сейчас существенно нарастили свой потенциал статичного удерживания за счет усиления огневой мощи Вооруженных Сил. Мы в стране нашей развили новую область знаний и новую производственную отрасль – ракетостроение. И эта отрасль будет развиваться, потому что это оружие XXI века.

Стоит упомянуть что «Полонез» – это не опытный образец, а действительность белорусской армии. Реактивная система залпового огня уже состоит на вооружении. Вдобавок конструкторы машины намерены не почивать на лаврах, а совершенствовать гордость военпрома – дальность стрельбы хотят увеличить в полтора раза до 300 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.