V Всебелорусское народное собрание: 22 и 23 июня будет работать горячая телефонная линия

Новости Беларуси. В нашей стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Уже на следующей неделе Минск станет площадкой, которая соберет 2,5 тысячи делегатов со всей республики. Все они приедут в столицу, чтобы выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться стране дальше. По сути, определить план действий на предстоящие пять лет. Впрочем, возможность озвучить свою позицию будет у каждого белоруса.

На протяжении всего форума, 22 и 23 июня, будет работать многоканальная горячая телефонная линия. Набрав номер (2760000, 2820000), каждый желающий сможет задать вопрос или озвучить свои предложения или пожелания.

Повышение уровня жизни человека – главный приоритет развития страны на ближайшее пять лет. Это основное положение программы, которая будет обсуждаться на V Всебелорусском народном собрании. Участие в нем примут делегаты из всех регионов страны, представители самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.