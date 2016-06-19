V Всебелорусское народное собрание: с какими мыслями и надеждами поедут делегаты на форум

Новости Беларуси. Два дня остается до важнейшего события года – Всебелорусского народного собрания. 2,5 тысячи делегатов – представителей всех возрастов и профессий из всех регионов страны – соберутся в Минске, чтобы коллегиально определить стратегию развития Беларуси на ближайшие пять лет. Главной темой дискуссии станет проект программы социально-экономического развития государства, где предложены пять китов – пять приоритетов на ближайшие годы: это инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь.

По профессии – обычный сторож, по призванию – спортсмен-самородок. Его дом больше похож на аллею славы. Многократный призер чемпионатов Беларуси, Европы, мира, его имя – в Книге рекордов Гиннеса. Вот и на грядущую поездку на V Всебелорусское собрание делегат символично готов захватить гирю, ведь здоровая нация – основа крепкого государства.

Сергей Трифонов, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Ни в семье, ни на работе человек не будет думать ни о семье, ни о государстве, если у него нет здоровья.

Почти три десятка страниц. И эта увесистая стопка – будущая летопись страны на ближайшие пять лет. От «социалки» до экономики и большой политики. И главная цель – повысить качество жизни. Проект программы обнародовали на неделе, и документ тут же вызвал бурное обсуждение.

Минчане:

Чтобы здравоохранение у нас было хорошее, потому что, конечно, все мы любим своих родных и близких. И как бы мы не жалуемся. Хочется, чтобы уровень жизни подрос у нас.

Меня волнует сфера образования, потому что мой старший ребенок поступает в университет. И, конечно, чтобы она получила хорошее образование, чтобы больше учителей, чтобы поднимали им зарплаты.

Мы за здоровую нацию. За Беларусь.

Чтобы ближайшие годы это больше развивалось, этому уделялось больше внимания.

Задачи пятилетки: прирост ВВП до 15%, а реальных доходов граждан – более чем на 10%. Проект программы вырос на пяти «китах»: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. Социальная направленность неизменна.

Семьи с детьми без поддержки не останутся. Сегодня Беларусь – лидер в СНГ по благоприятным условиям для материнства.

Татьяна Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и Дитя»:

Хочется отметить наши кровосберегающие технологии, которые помогают нам с достаточно низкими затратами и с низкой потерей крови во время беременности, родов провести высокотехнологичные операции по отношению к беременным женщинам. Наш центр проводит операции на плодах.

Продолжительность жизни белорусов, по расчетам, превысит 75 лет. Многие виды высокотехнологичной помощи станут обычной практикой во всех регионах. Медицина станет доступней во многом благодаря IT. Это и электронные карты, рецепты, развитие средств телемедицины.

По экспорту компьютерных и информационных услуг мы среди мировых лидеров. Шагнет вперед высокотехнологичный сектор. Ставку сделают на био-, нанотехнологии, приборостроение и электронную промышленность. И здесь особенно рассчитывают на молодые кадры.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Важно, чтобы инвестиции были качественными, они эффективно вкладывались в высокоэффективное производство, чтобы развивались инновации. Естественно, отсюда и молодежь. Это более активная категория белорусского населения, которая, в принципе, втягивается в эту работу. И очень хотелось бы, чтобы молодежь действительно работала и в научной сфере, и продвигала не только инновации, но и информатизацию.

Рост экспорта, новые рынки, привлечение инвестиций. До 2020 года планируется реализовать более 80 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 27 миллиардов долларов. Это и строительство АЭС, и производство легковых автомобилей, и создание индустриального парка «Великий камень».

Что ждет страну в ближайшие пять лет, активно обсуждают и в этом хозяйстве Несвижского района. Председателя в столицу коллектив отправляет с большим прицепом вопросов.

За пятилетие в стране планируют построить 18 миллионов квадратных метров жилья. Активная застройка начнется в городах-спутниках. То есть построить дом или квартиру будет возможность у каждой белорусской семьи.

Еще один приоритет – развитие малого бизнеса. Расширятся формы господдержки. Упор также сделают на эффективную занятость. Плюс не менее 50 тысяч новых рабочих мест ежегодно.

Что касается выхода на пенсию, в Министерстве соцзащиты отвечают: повышение пенсионного возраста коснется всех категорий граждан.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Специальный стаж, есть такое понятие, который применяется именно для определения права на досрочную пенсию. По спискам № 1 для мужчин это 10 лет, для женщин – 7 лет 6 месяцев. Если взять государственных служащих, то мужчине и женщине здесь нужно 20 лет стажа государственной службы для приобретения права на досрочную пенсию. Эти параметры по специальному стажу двигаться не будут.

Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией Беларусь входит в число крупнейших экспортеров молочной продукции. В масштабную модернизацию промышленности и сельского хозяйства вложено более 40 миллиардов долларов.

Николай Александрович рассказывает, что пять лет назад и представить не мог, что молочные реки в нужное русло будут направлять роботы, а на ферму можно будет приходить хоть в белых тапочках.

Николай Соловей, председатель СПК «Городея», делегат V Всебелорусского народного собрания:

Пять лет назад у нас был пустырь. Год вводили одно такое здание, как футбольное поле. Здесь стоит 300 коров дойного стада. Здесь полностью автоматизированная система. Я никогда не думал, что мы можем производить молоко такого качества. Те показатели, которые сегодня есть, я ими горжусь, потому что на самом деле это немецкие показатели.

В сельском хозяйстве планируют перейти к точному земледелию. В помощь аграриям – спутники. Внедрение современных технологий и развитие космической отрасли – такие задачи ставили на прошлом Всебелорусском собрании. И то, что пять лет назад казалось «космически» сложным, сегодня – реальность. Мы уверенно покоряем необъятный космос. А Беларусь – в числе космических держав.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца, делегат V Всебелорусского народного собрания:

В 2012 году был запущен спутник, это большое достижение. Республика вошла в 10-у космических государств. В 2013 году была создана телекоммуникационная система своя, в 2016 году мы запустили «Белинтерсат». Народ и государство очень продвинулись в этом плане.

Его называют легендой белорусской авиации. Первоклассный летчик, полковник запаса, руководитель столичного аэроклуба. Наедине с небом – более шести тысяч часов. А с высоты птичьего полета вся Беларусь да и вся жизнь белорусов как на ладони.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Мне приходится летать практически по всем областям Республики Беларусь, бывать в ближнем и дальнем зарубежье. У меня есть с чем сравнить, допустим, пять лет, которые были, и время, что подошло сейчас. Это очень интересное прошедшее время. Очень много сделано, смотрю по промышленным объектам, полям, городам, сколько много сделано, построено, сколько приведено в порядок, какая чистота и культура.

На масштабном съезде Николай Мочанский будет уже во второй раз. И он точно знает, что это не просто полет фантазий, а мозговой штурм, своеобразная планерка для всех белорусов. И здесь как в авиации: чтобы поднять самолет небо, нужно проверить каждую деталь. Вот и своей космической идеей Николай Петрович намерен обязательно поделиться.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Есть ли намерения о том, чтобы мы подготовим своего летчика-космонавта-белоруса? Это всколыхнет молодежь, все наши технические вузы, две академии (военную, гражданскую). Парни-девчонки будут стараться, кто-то же один попадет.

Нет сферы, которая не была бы затронута в проекте программы. Документ еще дополнят. Уже с учетом пожеланий делегатов.

Народный форум. Так уже окрестили Всебелорусское народное собрание. Совсем скоро в Минск съедутся лучшие представители своих профессий – всего 2,5 тысячи делегатов со всех уголков Беларуси. Повлиять на будущее страны сможет каждый белорус, а это значит, что и все телезрители. Для этого достаточно позвонить на специальную горячую линию, которая будет работать на протяжении всего форума.