Всебелорусское народное собрание: дискуссия глобального масштаба, куда мечтают попасть и пионеры, и ветераны

Грандиозным событием ближайших дней живет Беларусь – Всебелорусское народное собрание примет программу развития страны на следующую пятилетку. А кто будет принимать? 2,5 тысячи делегатов – и стар и млад – соберутся в Минске из разных уголков Беларуси.

Старейший делегат – Герой Советского Союза Василий Мичурин – в следующем месяце отметит вековой юбилей. В свои 100 лет Василий Сергеевич на 100% уверен в продуктивности масштабного форума. На IV Всебелорусском тоже был делегатом.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза:

Это, по сути, дела самый замечательный крупный план дальнейшего улучшения благосостояния народа Беларуси. И сейчас, конечно, будет разговор об этих достижениях.

Ветеран смеется: с одним не определился – идти по гражданке с планкой наград или в форме. Но уж больно тяжела увесистая коллекция орденов и медалей на лацканах. Прошел две войны, за подвиг еще на «финке» получил звезду Героя. Впрочем, форме Василия Сергеевича позавидуешь не только военной, но и физической, и интеллектуальной. Вот и свой топ самых актуальных тем V Всебелорусского уже составил. Военная тематика полковника хоть и в отставке по-прежнему интересует.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза:

Наша армия прекрасная, она вооружена и вооружается новой современной техникой. Наши военнослужащие очень правильно понимают свою задачу по освоению этой новой техники.

Белорусский бэби-бум считает одним из главных успехов последних лет. Демографический всплеск налицо. Пример – собственные подрастающие правнуки.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза:

Прибавляется народ, население у нас, дети бегают, играют. Это радостно, приятно.

Полина и Лиза пока только мечтают быть услышанными на такой масштабной площадке. Современные белорусские пионерки активно занимаются благотворительностью и уже точно знают, что хотелось бы сделать для страны.

Полина Шелоткач, член Белорусской республиканской пионерской организации:

Мы хотим в будущем стать делегатами, потому что это очень почетно, в первую очередь. А еще мы хотим сделать нашу Беларусь краше.

Елизавета Авраменко, член Белорусской республиканской пионерской организации:

Украшать нашу страну различными декорациями, чтобы туристы приезжали и любовались, им хотелось приезжать сюда снова и снова.

А пока потенциальные делегаты будущего о том, что волнует их, расспрашивают директора. Она как раз представит интересы образования – тоже в числе делегатов.

Оксана Якубовская, директор гимназии № 33 Минска:

Я думаю, что на V Всебелорусском собрании будут приняты очень грамотные ответственные решения. Мы все должны понимать о том, что насколько эффективно будет развиваться экономика, настолько эффективно будет развиваться и система образования.

В поселке Копысь на севере Беларуси сыр – всему голова. Несколько лет назад на месте болота выросло современное производство. Цех на полсотни рабочих мест решил проблему трудоустройства всех местных жителей.

Светлана Прокопьева, начальник цеха по производству сыров:

Успех в том, что даже потому, что построили этот цех на одну тонну, мы все-таки вышли на то, что делаем две тонны. Естественно, это наша прибыль.

Чтобы как сыр в масле кататься, придется еще поработать. Но вот что разговор всебелорусского масштаба пройдет как по маслу, Светлана не сомневается.

Светлана Прокопьева, начальник цеха по производству сыров:

Меня волнует не один вопрос, думаю, как и весь наш народ. Это вопросы и экономические, и социальные. Будет интересно все услышать.

Пока делегаты со всей страны собираются в путь, Василий как раз заботится о качестве столичных дорог. На его счету тысячи километров заасфальтированных трасс. Так что многочисленные комплименты иностранных гостей о белорусских дорогах может смело принимать на свой счет.

Василий Коледа, асфальтобетонщик:

Посмотреть, как по телевизору показывают, как дорога в другой стране. Вообще плохая, одни ямы. Мы много дорог сделали в том году по Минску. Делаем всегда все для людей, работа такая у нас.

Но и быть среди делегатов приятно, но очень волнительно.

Василий Коледа, асфальтобетонщик:

Костюм купили, но как-то немного стеснительно, боюсь ехать, народа много будет. Тоже, знаете, чиновники будут. Немного переживаю.

Зато коллеги не сомневались: их «профи» все по плечу. За кандидатуру своего лучшего асфальтобетонщика от их коллектива проголосовали, что называется, «железобетонно» и единогласно «да!»

Василий своими руками вносит лепту в благоустройство города. Так что развитие инфраструктуры – вопрос № 1.

Василий Коледа, асфальтобетонщик:

Чтобы квартиры подешевле, строиться можно было, немного хотя бы, чтобы детям удобно было, чтобы садов больше строили, школ. Это самое главное.

Впрочем, волнуются не меньше и звезды. Для известной певицы Ирины Дорофеевой участие в этом знаковом политическом событии – премьера.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Иду с чувством радости, гордости. Понимаю, что много интересного я смогу услышать, хочется просто даже больше вникнуть во все сферы деятельности нашей страны.

Пока же Ирина сама вдохновляет студентов – она возглавляет кафедру эстрады в Университете культуры и искусств. Дать возможность развиваться молодым талантам и приумножать культурный потенциал – один из главных мотивов.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Все мы думаем о том, какое будет будущее у наших детей, будущего поколения. Хочется, чтобы они смогли тоже реализовать свои таланты, свои мечты, свои умения.

Три дня остается до грандиозного события в жизни страны. Когда 2,5 тысячи белорусов, представителей самых разных сфер, соберутся во Дворце Республики, чтобы вместе сложить мозаику будущего развития Беларуси. К слову, увидеть, как это происходит, своими глазами сможет практически весь мир. На Всебелорусское народное собрание приглашены представители 55 стран.