Александр Осенко: после польских выборов нагнетание ситуации вокруг Беларуси не прекратится

Нагнетание ситуации с польской стороны по отношению к Беларуси после выборов не прекратится – такое мнение высказал генеральный директор нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Осенко в программе «Будни» на «Альфа Радио» предположил, что официальная Варшава продолжит придерживаться недружественной линии по отношению к нам, несмотря на то, что правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» не набирает достаточное количество голосов, чтобы сформировать правящее большинство.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я не питаю иллюзии в том, что, например, когда завтра они огласят какие-то результаты своих выборов, у нас уйдет повестка Польши и нагнетание ситуации именно с польской стороны. Есть надежда только на то, что Туск, если он соберет коалицию, будет лояльным к Германии, будет более лояльным к Москве. Национальные интересы Польши для него прежде всего. И экономика.

Также предметом обсуждения в студии стали заявления Президента Беларуси на саммите СНГ. Та политическая ситуация, которая происходит возле наших границ, и передел мира требуют больше консолидации именно в рамках Содружества. Без внимания не осталась и ситуация на Ближнем Востоке.