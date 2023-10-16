Беларусь и Венесуэла проведут инвентаризацию экономических соглашений – МИД

Новости Беларуси. Возобновление работы совместных предприятий, наращивание экспорта, культурный обмен. Переговоры министров иностранных дел Беларуси и Венесуэлы прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритетное внимание стороны уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества двух государств. В первую очередь речь о возобновлении наших сборочных производств тракторов и автомобилей в Латинской Америке. Пандемия и санкции внесли в работу определенные коррективы, но отношения Минска и Каракаса достойно прошли испытания на прочность в сложной ситуации в мире. Обсудили и перспективы поставок в Венесуэлу белорусского продовольствия.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси: Этими и иными вопросами расширениями торгово-экономического сотрудничества займется Белорусско-Венесуэльская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее заседание мы запланировали на ноябрь и сегодня согласовали конкретные сроки. Это 28 и 29 ноября. На протяжении истории наших отношений заключено 32 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашения. Мы договорились с коллегой, что проведем определенную инвентаризацию этих соглашений, особенно тех, которые регулируют вопросы экономического взаимодействия. Мы сделаем это до комиссии и постараемся на комиссии зафиксировать уже конкретные договоренности.

Иван Хиль Пинто, министр иностранных дел Венесуэлы:

Мы взаимодополняющие экономики. Венесуэла является своего рода хабом, входом белорусских товаров в Латинскую Америку. Беларусь является очень надежным партнером Венесуэлы, ввиду тех исторических отношений, которые у нас сложились, схожести наших ценностей. Беларусь также является входом для венесуэльских товаров на евроазиатскую территорию.

Одной из тем, которые обсуждали главы внешнеполитических ведомств стало сотрудничество в сфере технологий, науки и образования. В рамках встречи Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэла будет отправлять больше студентов на учебу в Беларусь. Также между странами планируется наладить прямое авиасообщение.