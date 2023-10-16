Вадим Елфимов: тянуться за Западом – означает отказываться и от добра, и от чести

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Федор Михайлович Достоевский когда-то написал роман «Идиот». Что можно сказать? Само название не просто провокационно или саркастично – оно отражает суть перевернутого буржуазного бытия, в котором все плохое – хорошо, а все хорошее – плохо, а благородный чистый человек воспринимается не иначе как ходячий идиот. Человек не от мира сего.

Любил Федор Михайлович вывернуть все наизнанку, а душой – наружу. Странно, но почему-то на Западе именно этот его литературный прием и воспринимают за описание им «загадочной русской души». А между тем он описывал лишь пагубное влияние западных цивилизованных «ценностей» с их меркантилизмом и фарисейством на патриархальную русскую жизнь с ее врожденной верой в добро и честь. Тянуться за Западом (по Достоевскому) означает отказываться и от добра, и от чести.