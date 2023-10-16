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Вадим Елфимов: тянуться за Западом – означает отказываться и от добра, и от чести

16 октября 2023 06:55
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: тянуться за Западом – означает отказываться и от добра, и от чести-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Федор Михайлович Достоевский когда-то написал роман «Идиот». Что можно сказать? Само название не просто провокационно или саркастично – оно отражает суть перевернутого буржуазного бытия, в котором все плохое – хорошо, а все хорошее – плохо, а благородный чистый человек воспринимается не иначе как ходячий идиот. Человек не от мира сего.

Любил Федор Михайлович вывернуть все наизнанку, а душой – наружу. Странно, но почему-то на Западе именно этот его литературный прием и воспринимают за описание им «загадочной русской души». А между тем он описывал лишь пагубное влияние западных цивилизованных «ценностей» с их меркантилизмом и фарисейством на патриархальную русскую жизнь с ее врожденной верой в добро и честь. Тянуться за Западом (по Достоевскому) означает отказываться и от добра, и от чести.

Западные политики. Идиоты и негодяи нашего времени – подробности здесь.
# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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