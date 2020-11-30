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«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности

30 ноября 2020 11:24
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Новости Беларуси. Парламентарии стран ОДКБ 30 ноября обсуждают вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О непростой геополитической ситуации говорят и белорусы.

«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности-1

«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности-3

На 13 пленарном заседании Парламентской Ассамблеи заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко отметил, что вырос риск прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ. В связи с пандемией диалог проходит в формате видеоконференции. Всего на повестке 12 вопросов. Особое внимание – обеспечению кибербезопасности и противодействию незаконному обороту наркотиков.

«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности-6

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Парламентская дипломатия призвана способствовать снижению напряженности. Но мы видим, как отдельные парламенты стран Запада, напротив, принимают разного рода недружественные резолюции. И все это происходит на фоне демонтажа основных геополитических договоренностей. В текущем месяце США в одностороннем порядке вышли из очередного международного договора – на этот раз из Договора по открытому небу, участником которого является и Республика Беларусь. Налицо деградация международных правовых механизмов по контролю над вооружениями. Вывод один – в такой непростой обстановке противостоять можно только коллективными усилиями.

«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности-9

По словам Анатолия Исаченко, в условиях нарастания глобальных террористических угроз актуальна деятельность ОДКБ по реализации Контртеррористической стратегии ООН. Кроме того, организации Договора о коллективной безопасности необходимо наращивать контакты также с ОБСЕ, СНГ и ШОС.

# Национальная безопасность # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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