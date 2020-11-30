«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности

На 13 пленарном заседании Парламентской Ассамблеи заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко отметил, что вырос риск прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ. В связи с пандемией диалог проходит в формате видеоконференции. Всего на повестке 12 вопросов. Особое внимание – обеспечению кибербезопасности и противодействию незаконному обороту наркотиков.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Парламентская дипломатия призвана способствовать снижению напряженности. Но мы видим, как отдельные парламенты стран Запада, напротив, принимают разного рода недружественные резолюции. И все это происходит на фоне демонтажа основных геополитических договоренностей. В текущем месяце США в одностороннем порядке вышли из очередного международного договора – на этот раз из Договора по открытому небу, участником которого является и Республика Беларусь. Налицо деградация международных правовых механизмов по контролю над вооружениями. Вывод один – в такой непростой обстановке противостоять можно только коллективными усилиями.