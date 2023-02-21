«Ему незачем». Почему Байден никогда не прилетит в Беларусь?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик. Юлия Бешанова, ведущая:

Байден прилетел в Польшу. Это что, милитаризация Польши, размещение каких-то баз, чего ожидать? «Рушится взаимодействие между людьми». Чем может обернуться закрытие пунктов пропуска для самих же поляков? Читайте далее.

Илья Бегун, политический аналитик:

Здесь как раз очень интересный момент, что он не на базе Рамштайн в Германии, он не во Франции, он именно поехал в Польшу. Юлия Бешанова:

После Киева. Илья Бегун:

После Киева. То есть страна, по сути, которая сейчас является одной из крупнейших заказчиков в Европейском союзе американской продукции, военной именно, военно-промышленного комплекса. То есть надо приехать, крупного клиента почтить немного и где-то еще кредит, может быть, взять какой-то дополнительный. Юлия Бешанова:

Байден прилетел в Польшу, вместе с тем не так давно наш Президент приглашал Байдена в Минск и предлагал сесть за стол переговоров, мол, мы поможем в организации встречи, если вы реально заинтересованы в мире в Украине. Как вам кажется, услышат ли этот посыл в Белом доме? Илья Бегун: у поляков в крови манипуляция политикой, реваншистские настроения и попытка отомстить Германии – подробности.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Лучше этого политический ход придумать сложно, потому что Президент предложил реально прилететь. Юлия Бешанова:

Причем зарубежным журналистам, которые донесут эту мысль. Игорь Гедич:

Если Президент сказал, то он это обязательно сделает. Вся история говорит об этом. Поэтому это замечательный политический ход, и он на самом деле является таковым. Но в данном случае выбивается стул из-под Байдена. Он не прилетит сюда, вероятнее всего, у него нет этого в планах, но тогда говорить о том, что он такой замечательный человек, так хочет мира, наверное, уже не стоит даже упоминать. Если ты, политик такого уровня, действительно хочешь мира, предлагают реальный шаг, и Владимир Владимирович Путин прилетел бы сюда, я уверен в этом. Но в данном случае стул выбит, я думаю, маски сброшены, мировое сообщество, может быть, не сильно рассказало об этом приглашении, но я уверен, что эта информация пройдет. Мировое сообщество просто должно понимать, что Байден – это не тот человек, за которого себя выдает. Он давно уже не тот человек, за которого себя выдает в силу специфических причин. Но и здесь он политик, который не примет такого решения, потому что он занимает темную сторону.