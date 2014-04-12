«Поэтому оранжевые революции пока нас обходят стороной». Зачем Беларуси возрождать производство слуцких поясов?

Новости Беларуси. Решение о возрождении в Беларуси традиции производства слуцких поясов было верным. Этот тезис 11 апреля озвучил президент во время посещения предприятия «Слуцкие пояса». Возобновить производство старинного белорусского бренда глава государства поручил 2 года назад. Сейчас в стране реализуется госпрограмма по возрождению традиций изготовления самобытного предмета гардероба.

Александр Лукашенко ознакомился с работой обновленного предприятия, технологией ткачества и уникальным процессом производства аналога слуцкого пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После посещения фабрики глава государства неожиданно изменил маршрут и побывал ещё на нескольких предприятиях города. Были обнаружены факты бесхозяйственности и нарушения технологий. В результате президент распорядился возбудить уголовные дела и поручил навести порядок на проблемных предприятиях до 1 августа.

У нее на счету в буквальном смысле каждая нитка и оттенок цвета. «Рисовать на ткани» Ирина Курдюк начала более 30 лет назад. И до сих пор работает ткачихой на знаменитом слуцком предприятии. Свою работу называет и тяжёлой, и творческой одновременно. Только здесь нет права на ошибку. Признается: каждый узор словно собственный рисунок. И, кстати, делает его Ирина Васильевна на аналогах старинных ткацких станков. Не зря же Слуцкую фабрику называют «приверженцем традиций».

Ирина Курдюк, ткачиха РУП «Слуцкие пояса»:

Это старинные ручные станки. На таких наши деды, бабушки, прабабушки ткали. Они, может, по-другому ткали, но принцип и станок - такие же.

Инициатором возрождения традиции старинных слуцких поясов был президент. Ещё два года назад, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и Парламенту, глава государства подчеркнет: белорусам нужно сохранить культурное наследие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы приступили по моему прямому поручению, к возрождению одного из главных культурных символов Беларуси - знаменитых слуцких поясов. Много столетий назад в самых дальних землях Беларусь знали благодаря им - раскошным слуцким поясам, в которые наши предки вкладывали весь свой талант, все умения, всю свою душу. Этот преокт уникален. В нем сплелись воедино духовность, традиции, история, культура, технологии, экономика. Здесь мы не только должны возродить древний промысел, но и сделать его современным брендом, позволяющим нам зарабатывать валюту и прославляющим Беларусь. И вообще, запомните - мы уже практически в каждом доме имеем икону, и не одну. К иконе в каждом доме белоруса должен быть слуцкий пояс. И это мы должны сделать достойно, чтобы не стыдно было показать вот это наше величие. И слуцкие пояса – это только начало.

Производство знаменитых слуцких поясов, которые чуть позже станут символом и даже брендом Беларуси, налажено было ещё во второй половине 18 века на мануфактуре Радзивилов. Сегодня на этом же месте современное предприятие.

Буквально недавно здесь закончилась реконструкция в рамках госпрограммы возрождения технологий и традиций производства. До 2015 года на ее реализацию потратят около 20 миллиардов рублей. Теперь на предприятии установлена новая производственная линия. Она поможет изготавливать точные копии и аналоги тех самых слуцких поясов. Ознакомиться с производством решил и глава государства. Интересуется прямо с порога: есть ли спрос на продукцию слуцкого предприятия?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не получится, что мы мы произведем сотню слуцких поясов, но приобрести их сможет - что-то государство, а что-то богатые бизнесмены для успокоения?

Виктор Шейман, управлящий делами Президента Республики Беларусь:

По нашим планам, мы первые слуцкие пояса направим в наш Хужодественный музей. Прорабатывается вопрос и в ряд европейских музеев, и в Россию направить слуцкие пояса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А не получится, что мы ремонтируем, ремонтируем, создаем музеи, а потом предприятие не сможет реализовать свою продукцию и потом опять будете стоять с протянутой рукой?

Лариса Тарасова, директор РУП «Слуцкие пояса»:

Продукция реализовывается сегодня неплохо. Связано, конечно, с сезонностью. У нас сезон начинается в апреле. Поэтому остатки у нас будут в норме, согласно бизнес-плану. Востребована вся продукция, которая производится на сегодняшний день. И в программе модернизации мы закупаем оборудование, расширяем ассортимент, расширяем цветовую гамму, размерный ряд.

Сегодня зимней продукции у нас немного. У нас зимняя продукция - это одеяла, подушки и пледы. На размерный ряд по 60 единиц - это немного.

В своё время артель слуцких ткачих стала образцом для ткацких мануфактур соседних стран. Современное производство тоже уникально. Вниманию главы государства - эксклюзивный станок. Кстати, единственный в мире. На нём-то и выпускают старинный символ.

Специалисты рассказывают: нити получаются даже тоньше человеческого сосуда.

Результат действительно есть. Современные аналоги отличить от раритетных образцов можно едва ли. В музее предприятия главе государства демонстрируют вновь выпущенный слуцкий пояс.

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры ГНУ «Центр истории белорусской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси:

Это вещь бытовая, которой 200-250 лет. Как она сохранилась, как она попала в музей - это одномоу Богу известно. А потому утрачивается цвет, утрачивается тон. И вот в задачу возрождения поясов, восстановления поясов, мы можем повторять исторический оригинал, то есть со всеми изъянами, со всеми пятнышками - он будет ценен для музейной практики, как копия артефакта. А для сувенирной сферы, для представительских целей и так далее мы должны все-таки возрождать тот оригинал пояса, который был в 18 веке - с яркими цветами, тонами.

Когда-то слуцкие «персиярни» выпускали до 200 поясов в год. Работа была в буквальном смысле ювелирная. Использовались шёлковые, серебряные и золотые нити. Да и ремесло было ручным. Возродить производство белорусского символа сегодня — задача непростая. Старинные технологии утрачены и требуют скрупулезного восстановления. В том числе научного. Помочь «в поисках утраченного» должна была модернизация.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы считаете, что мы правильно поступили? Я все переживаю, может быть, так вот сказал возродить, возродили, а оно нам не надо.

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры ГНУ «Центр истории белорусской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси:

Нет, это исключительно правильно. Это нам очень нужно. Александр Григорьевич, дело в том, что эти вещи важны и нам, и нашим потомкам. И это огромная идеологическая сфера, часть нашей жизни. Это идеология. Потому что нельзя быть грамотным архитектором, инженером, не зная того, что было до тебя, не зная культуры. И вот это духовное наше богатство, я думаю, самое главное, что мы должны беречь и передовать молодежи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поэтому оранжевые революции пока нас обходят стороной, потому что мы это делаем. И делаем не для того, чтобы оранжевых революций не было, а чтобы мы, уходя, сказали детям: смотрите, вот мы сделали для возрождения, для будущего, а теперь вы сделайте - это же важно. Не просто там выкачать с земли, поделить, разворовать, в самолеты превратить, яхты. Это тоже надо. Поэтому вы ододряете этот шаг по возрождению поясов. Теперь подумайте, что мы будем возрождать дальше.

Длина пояса 3,5 метра, ширина – 33 сантиметра. В изготовлении используют лишь натуральный шёлк и нити с содержанием золота и серебра. Всё по старинным стандартам. Уникальный пояс, сделанный на слуцком предприятии, в руки главы государства передали те, кто его вручную соткал.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо вам огромное, что вы сделали эту работу. Я вот уже почти камень с души снял. Наши здесь экскурсоводы, ткачи и руководитель предприятия меня убедили в том, что правильно сделали, что возродили этот товар того века - 250 лет. Это все-таки наше. Хоть это и недешево, но, я думаю, это того стоило. То, что мы сделали, наверное, останется в истории и на века. Мы уже никому не позволим, чтобы отсюда кто-то что-то увез. Даже если украдут, мы снова купим и произведем.

К слову, ткут пояса, можно сказать, только женские руки. Пообщаться с теми, кто и создаёт тот самый национальный колорит, президент смог сразу же после знакомства с местным музеем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Зарплата, наверное, эта не та, которую вы должны получать, потому что труд у вас тяжелейший. Не в том плане, что вы как строители шатаетесь на 7 или 20 этаже или как крестьяне пашете, у вас еще тяжелее труд. Я не смог бы работать так, как работаете вы. И зарплата, конечно, за творчество, потому что не каждый может так работать. Некоторые вообще уникальные у вас ткачихи и швеи. Поэтому я думаю, что тот рост зарплат, который у вас все-таки существует, вы за пару лет, по крайней мере к концу будущего года, вы уже не будете говорить про зарплаты. Тем более, как меня убеждают, что не успеваете выполнять заказы. Поэтому надо потихоньку где-то, особенно на экспорт выходя, и цены на полцента, на цент потихоньку, потихоньку повышать. И вы придете к мировым ценам на свою продукцию. Но главное, что я хочу сказать - все-таки вы помните, что государство в это вложило приличные деньги, и не в лучшие времена мы это делали. Поэтому вы просто меня не должны подвести и подставить в этом плане. Я в каком плане говорю? Чтобы продукция, которую вы здесь производите, должна на рынке находить спрос.

Речь зашла не только о зарплатах, слуцком предприятии, но и о ситуации в Украине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чтобы мы не отправляли своих сыновей и мужей куда-то, мы должны спокойно и тихо трудиться, работать, зарабатывать на себя. Спокойствие все идет от вас, не от меня. Если наша основа будет крепкой, не так, как у наших соседей, которые рядом, когда про народ забыли, кинули, бросили, обобрали каждого как липку, сейчас еще увеличили цены - уже пенсионеры там жить не смогут, не знаю, как они выкрутятся.

Кстати, уже после обеда слуцкий пояс, подаренный главе государства, занял почетное место во Дворце Независимости. Высокий художественный уровень, соответствие копии, технологии, рисунку и качеству исторического образца подтвердил даже научный экспертный совет.

После посещения слуцкой мануфактуры президент пообщался и с жителями Слуцка. Речь шла и о повышении заработных плат, и о размерах пенсий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы поймите, все же зависит не от меня, а от вас. Если мы заработаем лишнюю копейку, она попадет в бюджет - из бюджета мы поддержим и здравоохранение, и образование.

К слову, предприятие «Слуцкие пояса» в городе не единственное. Вот только такая положительная картина отнюдь не везде. Об этом президенту доложил председатель Миноблисполкома.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что настораживает?

Семен Шапиро, председатель Минского оболастного исполнительного комитета:

В Слуцке настораживает работа промышленных предприятий. Очень плохая ситуация на Слуцком мясокомбинате. 133 миллиарда убытка за прошлый год, 23 миллиарда за этот год - за два месяца. Первая причина в том, что не достаточно эффективно работает управление предприятия.

Так ли это на самом деле, и в чём всё-таки причина убыточности слуцких предприятий? Президент решил незапланированно посетить местные заводы и лично оценить все «за» и «против».

В первую очередь - визит на слуцкий льнозавод. И сразу же факты полнейшей бесхозяйственности. Лён, главное сырьё, оставлен без присмотра. О неправильном хранении и вовсе говорить не стоит. А ведь отсюда и убытки!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы обижаемся на крестьян, что они не могут нам дать нормальную тресту. Так вот тебе дали тресту, и что с ней? Уголовное дело возбуждайте и мне докладывайте.

Но и это далеко не всё. Грязная и неубранная территория, сваленная в одном помещении техника. Даже невооружённым взглядом видно: директор предприятия свою работу полностью провалил. Вместо отлаженного производства — грязь и мусор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Здесь работу надо было начинать с забора. Обрезать ее по самое не могу и сказать: вот это твоя территория, выстроили забор, наводи в заборе порядок. Вокруг - это твоя работа. Вот с чего надо было начинать. Ну как можно так хранить лен?

Не видно ни результатов модернизации, ни нового оборудования. А ведь хотелось бы видеть картину абсолютно другую.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Куда вы смотрели? Зачем вы так складывали сырье? Ладно, сложили. Но неужели трудно натянуть было пленку и сверху прикрыть? Эти рулоны поставили так, чтобы туда затекала вода. Вы их даже не сложили как надо. Зачем такой рулон ставить таким образом - торцом кверху? Он же затекает.

Президент поручил председателю Комитета госконтроля возбудить уголовные дела. Директора и вовсе заменить. Его место должен занять председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Проверьте все оборудование, где оно, новое. Может, так валяется - трактора эти, автомобили точно так, как сырье. По всем вопросам разберитесь. И к 1 сентября здесь всё должно быть вылизано. Сделайте нормальный льнозавод. Чтобы все было вылизано. К 1 сентября, имей в виду. И не только в Слуцке. Я тебя наизнанку выверну за это время.

Не лучше ситуация и на слуцком мясокомбинате. Плохая экономическая ситуация, убытки... И вновь всё та же бесхозяйственность. Условия хранения и технология изготовления мясопродуктов и вовсе ужасают. Красноречиво о качестве продукции «говорит» запах в цехах. А ведь потом такое мясо попадает на столы белорусов-потребителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тут же дышать нечем! Ты народ будешь кормить этим? Иди понюхай!

Глава государства прошёлся по основным цехам предприятия. Картиной возмущён. Недоработок масса. Но виновые должны нести полную ответственность. По итогам посещения слуцких комбинатов глава государства распорядился возбудить уголовные дела и немедленно навести порядок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Немедленно уточните по стране, есть ли у нас такой бардак на подобных предприятиях и других. Немедленно. У нас, по-моему, недозагружены мощности нормальных мясокомбинатов. Немедленно отсюда мясо изъять, перебросить на мясокомбинаты, которые нормально работают. Скот запретить сюда принимать. Скот перебросить тоже туда на мясокомбинаты. А Шапиро пусть тут наводит порядок. Месяц ему срок. Не наведет - пойдет сюда директором. Всех виновных - в камеру, пусть компенсируют ущерб. Все должно быть переработано. Ни одной тонны скота сюда возить больше нельзя. Отдайте этот скот на переработку в другие области. Летом на предпрития ездить не буду, на такие предприятия. Но если к концу августа, в августе месяце, с 1 августа не дай Бог я зайду и мне что-то не понравится - знаешь, что будет. Это касается его, премьер-министра с его подчиненными и руководителей.

На то, чтобы исправить ошибки, у предприятий есть несколько месяцев. Навести порядок нужно до 1 августа.