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10 апреля гвардейская мобильная бригада совершила марш в район Борисовского полигона

10 апреля 2014 20:07
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Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности, начатая с января 2014 года по поручению главы государства.

10 апреля гвардейская мобильная бригада совершила марш в район Борисовского полигона. Отрабатывались вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, а также тылового и технического обеспечения.

Также проводится работа с личным составом, призываемым из запаса. Особенностью текущего момента является подготовка к совершению марша в назначенный район комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом. Перегруппировка по железной дороге – достаточно сложный этап, но позволяющий значительно сократить временные затраты.

# Армия Беларуси

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