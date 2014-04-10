Ситуация в Украине 10 апреля: шахтеры вышли на улицы. Должна ли вмешиваться НАТО?

Новости Украины. Уже несколько дней восток Украины остается главным поставщиком мировых новостей. 10 апреля ситуация остается напряженной. В Луганске заблокировано здание СБУ. Там находится штаб сторонников федерализации страны. Днем была распространена информация, что силовики готовятся штурмовать захваченное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Градус напряженности держится и в Донецке. К антимайданавцам присоединились шахтеры.

Тем не менее, новые власти Украины надеются достичь компромисса. Председатель Верховной рады Александр Турчинов завил, что митингующие, которые захватили административные здания на юго-востоке Украины, не будут уголовно преследоваться, если они добровольно сложат оружие и освободят эти помещения. Спикер выразил убеждение, что его предложение может урегулировать ситуацию.

При этом актуальным остается вчерашнее заявление главы МВД страны о том, что против манифестантов в течении 48 часов могут применить силу.

Ни НАТО, ни ОДКБ не должны вмешиваться во внутренние дела Украины. Об этом 10 апреля заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. 10 апреля в Минске политологи обсудили основные пути противодействия дестабилизации ситуации в обществе. Украина не является членом ОДКБ, поэтому эта военно-политическая структура не может иметь влияния на эту страну, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Ни НАТО, ни ОДКБ не должны вмешиваться во внутренние дела Украины. Сам народ в Украине должен выработать подходы к разрешению проблем в различных регионах своей страны.