Прямой эфир

Ситуация в Украине 10 апреля: шахтеры вышли на улицы. Должна ли вмешиваться НАТО?

10 апреля 2014 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Уже несколько дней восток Украины остается главным поставщиком мировых новостей. 10 апреля ситуация остается напряженной. В Луганске заблокировано здание СБУ. Там находится штаб сторонников федерализации страны. Днем была распространена информация, что силовики готовятся штурмовать захваченное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Градус напряженности держится и в Донецке. К антимайданавцам присоединились шахтеры.

Тем не менее, новые власти Украины надеются достичь компромисса. Председатель Верховной рады Александр Турчинов завил, что митингующие, которые захватили административные здания на юго-востоке Украины, не будут уголовно преследоваться, если они добровольно сложат оружие и освободят эти помещения. Спикер выразил убеждение, что его предложение может урегулировать ситуацию.

При этом актуальным остается вчерашнее заявление главы МВД страны о том, что против манифестантов в течении 48 часов могут применить силу.

Ни НАТО, ни ОДКБ не должны вмешиваться во внутренние дела Украины. Об этом 10 апреля заявил  генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. 10 апреля в Минске политологи обсудили основные пути противодействия дестабилизации ситуации в обществе. Украина не является членом ОДКБ, поэтому эта военно-политическая структура не может иметь влияния на эту страну, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:
Ни НАТО, ни ОДКБ не должны вмешиваться во внутренние дела Украины. Сам народ в Украине должен выработать подходы к разрешению проблем в различных регионах своей страны.

# Майдан в Киеве

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси могут внести изменения в закон «О лекарственных средствах»
10 апреля 2014 18:07

В Беларуси могут внести изменения в закон «О лекарственных средствах»

Михаил Мясникович вручил медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги» заслуженным людям страны, в том числе главврачу Минской станции скорой помощи
09 апреля 2014 18:56

Михаил Мясникович вручил медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги» заслуженным людям страны, в том числе главврачу Минской станции скорой помощи

Ситуация в Украине будет урегулирована в течение 48 часов
09 апреля 2014 15:14

Ситуация в Украине будет урегулирована в течение 48 часов