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Беспорядки в Украине. В Ровно радикалы потребовали прекращения деятельности Компартии и сожгли всю литературу в здании организации

11 апреля 2014 14:00
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Новости Украины. Беспорядки охватывают все больше украинских городов. На северо-западе страны, в Ровно, радикалы из «Правого сектора» ворвались в офис областной организации Коммунистической партии и потребовали, чтобы коммунисты прекратили свою деятельность. После этого праворадикалы сожгли всю литературу, которая была в здании.

На востоке Украины все относительно спокойно. В Донецке и Луганске сторонники федерализации страны, которые проводят масштабные акции протеста, ждут реакции властей. 11 апреля утром истек 48-часовой срок, который был дан манифестантам для стабилизации ситуации.

Арсений Яценюк – исполняющий обязанности премьер-министра страны – пообещал провести телемост с жителями восточных регионов. От личной встречи с митингующими политик отказался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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