Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел

Новости Беларуси. От дружественных политических отношений – к выгодному экономическому сотрудничеству. Беларусь и Египет договорились о трансформации взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске с официальным визитом находится президент Египта. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко тепло поприветствовал зарубежного гостя по всем правилам дипломатического протокола.

Беларусь рассматривает Египет как важного партнера на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Сегодня между странами нет закрытых тем. На новый уровень наш диалог вышел после прошедшего в 2017 году официального визита Александра Лукашенко в Каир. После той встречи товарооборот вырос как минимум вдвое: с 58 миллионов долларов до 108 по итогам 2018 года. Но это не соответствует потенциалу – можем выйти на более высокие показатели. Это на встрече в узком составе подтвердили оба лидера. Но нужно устранить все имеющиеся барьеры.

Только в плюс сыграет и свободное перемещение товаров. Поэтому Беларусь поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Египтом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это исторический визит, потому что это первый визит президента гигантской африканской страны в Беларусь. Во время моего прежнего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Должен сказать, что мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий по плану и удвоили наш товарооборот. Он был около 50 миллионов долларов, сейчас – свыше 100 миллионов долларов. Это хорошее начало, но не предел. Вы прекрасно понимаете, что наладить масштабные взаимоотношения между государствами в современную эпоху весьма сложно: рынки заняты, определенная инерция, партнеры уже сложились стабильные в Беларуси, тем более у Египта. Египет всегда имел стабильную внешнюю политику.

Все было непросто. Но, несмотря на эти сложности, нам удалось их преодолеть. Прошедшие несколько лет характеризуются тем, что мы нащупали ту дорогу, по которой мы можем двигаться. Я хочу вас заверить, господин президент: все, о чем мы договорились, все, что пообещала белорусская сторона, мои коллеги тогда и в ходе этого вашего визита, мы, безусловно, реализуем в намеченные сроки.

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Арабской Республики Египет:

Наши договоренности, достигнутые в 2017 году, мы выполняем. У нас есть мощная политическая воля, нацеленная на укрепление сотрудничества между нашими странами. Полностью согласен с вами, что сегодняшние результаты не соответствуют нашим ожиданиям и стремлениям. Уверен, что нынешний визит даст импульс для развития отношений по всем направлениям. Также мы очень рассчитываем провести обмен опытом между нашими странами и специалистами.

Уже после переговоров в узком составе к главам государств присоединились делегации. Партнеры в очередной раз отметили, что в качестве основного метода взаимодействия определен проектный подход, ведь простой обмен товарами – это уже архаичная модель торговли. Сегодня Минск и Каир реализуют совместные проекты. Всего их около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров.

Причем главная особенность заключается в том, что наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования. Совместно с Египтом мы готовы производить многое – от компьютерных игр до электробусов.

Александр Лукашенко:

Современная развитая промышленность – это одна из сильных сторон белорусской экономики, и мы готовы делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких закрытых тем. Все, что мы можем, мы готовы перенести в Египет. Вы на нас в этом плане можете рассчитывать. В соответствии с нашими договоренностями в Каире дан старт совместному проекту по производству автотехники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. Это хорошее начало. Важно, господин президент, на этой стадии становления – подчеркиваю, стадии становления – предприятия поддержать это производство заказами египетского государства.

Многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии увеличивает производство тракторов BELARUS. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков, сельскохозяйственного оборудования. Мы ознакомили специалистов Министерства обороны Египта с белорусским опытом. Передали отдельные технологии создания тепличных комплексов, молочных ферм, производства детского питания, ржаного хлеба, выращивания овощей в закрытом грунте. Если у вас есть желание использовать белорусский опыт, мы готовы подключаться к вашим проектам. Сейчас Египет активно реализует национальную программу по созданию тепличных комплексов. Для них нужна подходящая техника. Такую технику мы уже изготовили, и пробную партию малогабаритных тракторов для промышленных теплиц. Мы могли бы производить их на совместном предприятии в Александрии. Готовы вместе с египетскими предприятиями производить пассажирскую технику, включая электробусы, трамваи. Дизельные двигатели, лифтовое оборудование, зернохранилища, автомобили специального назначения.

Ваше превосходительство, предлагаю не только усилить взаимодействие в традиционных сферах сотрудничества, но и осуществлять современные научно-технические разработки и реализовывать проекты в области высоких технологий. Наши академии наук уже работают над реализацией совместных проектов. Рассчитываем, что результаты этой работы в скором будущем найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве двух стран. Мы предложили проекты в области электронного правительства, цифровой трансформации, кибербезопасности, компьютерных игр.