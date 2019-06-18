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Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел

18 июня 2019 11:21
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Новости Беларуси. От дружественных политических отношений – к выгодному экономическому сотрудничеству. Беларусь и Египет договорились о трансформации взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске с официальным визитом находится президент Египта. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко тепло поприветствовал зарубежного гостя по всем правилам дипломатического протокола.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-1

Беларусь рассматривает Египет как важного партнера на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Сегодня между странами нет закрытых тем. На новый уровень наш диалог вышел после прошедшего в 2017 году официального визита Александра Лукашенко в Каир. После той встречи товарооборот вырос как минимум вдвое: с 58 миллионов долларов до 108 по итогам 2018 года. Но это не соответствует потенциалу – можем выйти на более высокие показатели. Это на встрече в узком составе подтвердили оба лидера. Но нужно устранить все имеющиеся барьеры.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-4

Только в плюс сыграет и свободное перемещение товаров. Поэтому Беларусь поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Египтом.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это исторический визит, потому что это первый визит президента гигантской африканской страны в Беларусь. Во время моего прежнего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Должен сказать, что мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий по плану и удвоили наш товарооборот. Он был около 50 миллионов долларов, сейчас – свыше 100 миллионов долларов. Это хорошее начало, но не предел. Вы прекрасно понимаете, что наладить масштабные взаимоотношения между государствами в современную эпоху весьма сложно: рынки заняты, определенная инерция, партнеры уже сложились стабильные в Беларуси, тем более у Египта. Египет всегда имел стабильную внешнюю политику.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-10

 Все было непросто. Но, несмотря на эти сложности, нам удалось их преодолеть. Прошедшие несколько лет характеризуются тем, что мы нащупали ту дорогу, по которой мы можем двигаться. Я хочу вас заверить, господин президент: все, о чем мы договорились, все, что пообещала белорусская сторона, мои коллеги тогда и в ходе этого вашего визита, мы, безусловно, реализуем в намеченные сроки.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-13

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Арабской Республики Египет:
Наши договоренности, достигнутые в 2017 году, мы выполняем. У нас есть мощная политическая воля, нацеленная на укрепление сотрудничества между нашими странами. Полностью согласен с вами, что сегодняшние результаты не соответствуют нашим ожиданиям и стремлениям. Уверен, что нынешний визит даст импульс для развития отношений по всем направлениям. Также мы очень рассчитываем провести обмен опытом между нашими странами и специалистами.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-16

Уже после переговоров в узком составе к главам государств присоединились делегации. Партнеры в очередной раз отметили, что в качестве основного метода взаимодействия определен проектный подход, ведь простой обмен товарами – это уже архаичная модель торговли. Сегодня Минск и Каир реализуют совместные проекты. Всего их около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-19

Причем главная особенность заключается в том, что наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования. Совместно с Египтом мы готовы производить многое – от компьютерных игр до электробусов.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-22

Александр Лукашенко:
Современная развитая промышленность – это одна из сильных сторон белорусской экономики, и мы готовы делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких закрытых тем. Все, что мы можем, мы готовы перенести в Египет. Вы на нас в этом плане можете рассчитывать.

В соответствии с нашими договоренностями в Каире дан старт совместному проекту по производству автотехники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. Это хорошее начало. Важно, господин президент, на этой стадии становления – подчеркиваю, стадии становления – предприятия поддержать это производство заказами египетского государства.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-25

Многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии увеличивает производство тракторов BELARUS. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков, сельскохозяйственного оборудования. Мы ознакомили специалистов Министерства обороны Египта с белорусским опытом. Передали отдельные технологии создания тепличных комплексов, молочных ферм, производства детского питания, ржаного хлеба, выращивания овощей в закрытом грунте. Если у вас есть желание использовать белорусский опыт, мы готовы подключаться к вашим проектам.

Сейчас Египет активно реализует национальную программу по созданию тепличных комплексов. Для них нужна подходящая техника. Такую технику мы уже изготовили, и пробную партию малогабаритных тракторов для промышленных теплиц. Мы могли бы производить их на совместном предприятии в Александрии. Готовы вместе с египетскими предприятиями производить пассажирскую технику, включая электробусы, трамваи. Дизельные двигатели, лифтовое оборудование, зернохранилища, автомобили специального назначения.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-28

Ваше превосходительство, предлагаю не только усилить взаимодействие в традиционных сферах сотрудничества, но и осуществлять современные научно-технические разработки и реализовывать проекты в области высоких технологий. Наши академии наук уже работают над реализацией совместных проектов. Рассчитываем, что результаты этой работы в скором будущем найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве двух стран. Мы предложили проекты в области электронного правительства, цифровой трансформации, кибербезопасности, компьютерных игр.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел-31

Связывают две страны и контакты в сфере образования. Беларусь обладает огромным потенциалом в этой области. За последние два года более чем в четыре раза увеличился туристический поток в эту жаркую страну. Таким образом, на открытый диалог настроены обе страны.

# Беларусь-Египет # Экономика # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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