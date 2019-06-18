Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 июня принимают президента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный визит лидера этого государства в Беларусь знаковый, и не только потому, что первый в истории. Страны готовы к тесному сотрудничеству. Все его аспекты будут обсуждаться на встрече Александра Лукашенко с зарубежным гостем. На связь со студией вышла корреспондент Анастасия Иванникова.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот уже второй день, как все говорят о том, что Минск и Каир открывают новую страницу сотрудничества. Накануне с официальным визитом (первым в истории двусторонних отношений) к нам прибыл президент Египта. Программа пребывания насыщенная. Вчера высокий гость возложил венок к монументу Победы. Затем перспективы белорусско-египетского диалога обсудили во время разговора с премьер-министром нашей страны и на встрече с представителями белорусских бизнес-кругов. Уже сегодня президента Египта встречают во Дворце Независимости.

Переговоры пройдут в узком формате, затем в расширенном с участием делегаций. Ожидается, что в центре внимания будет развитие политических отношений, в том числе на международных площадках, углубление торгово-экономического диалога. Президенты обсудят реализацию совместных проектов (сейчас их около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров).

Главная особенность заключается в том, что наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут и совместное заявление.

В последний раз лидеры стран встречались в 2017 году в Каире во время официального визита нашего Президента в Египет. После этой встречи товарооборот вырос вдвое: с 58 миллионов долларов до 108 по итогам 2018-го. Беларусь поставляет в Египет тракторы, грузовики, оптику, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. А вот импортируем в основном фрукты, овощи, лекарственные средства, одежду и текстиль.