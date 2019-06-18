Прямой эфир

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта

18 июня 2019 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 18 июня принимают президента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта-1

Официальный визит лидера этого государства в Беларусь знаковый, и не только потому, что первый в истории. Страны готовы к тесному сотрудничеству. Все его аспекты будут обсуждаться на встрече Александра Лукашенко с зарубежным гостем. На связь со студией вышла корреспондент Анастасия Иванникова.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта-4

Анастасия Иванникова, СТВ:
Вот уже второй день, как все говорят о том, что Минск и Каир открывают новую страницу сотрудничества. Накануне с официальным визитом (первым в истории двусторонних отношений) к нам прибыл президент Египта. Программа пребывания насыщенная. Вчера высокий гость возложил венок к монументу Победы. Затем перспективы белорусско-египетского диалога обсудили во время разговора с премьер-министром нашей страны и на встрече с представителями белорусских бизнес-кругов. Уже сегодня президента Египта встречают во Дворце Независимости.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта-7

 Переговоры пройдут в узком формате, затем в расширенном с участием делегаций. Ожидается, что в центре внимания будет развитие политических отношений, в том числе на международных площадках, углубление торгово-экономического диалога. Президенты обсудят реализацию совместных проектов (сейчас их около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров).

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта-10

Главная особенность заключается в том, что наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут и совместное заявление.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта-13

В последний раз лидеры стран встречались в 2017 году в Каире во время официального визита нашего Президента в Египет. После этой встречи товарооборот вырос вдвое: с 58 миллионов долларов до 108 по итогам 2018-го. Беларусь поставляет в Египет тракторы, грузовики, оптику, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. А вот импортируем в основном фрукты, овощи, лекарственные средства, одежду и текстиль.

Во Дворце Независимости проходит встреча президентов Беларуси и Египта-16

Анастасия Иванникова:
В последнее время туристические нити связывают Беларусь и Египет как никогда крепко. За последние два года туристический поток в эту жаркую страну увеличился более чем в четыре раза. Стороны уверены, что благодаря первому в истории двусторонних отношений официальному визиту президента Египта в Беларусь такими темпами шагать будем и в других сферах.

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
18 июня пройдут переговоры Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси
18 июня 2019 06:21

18 июня пройдут переговоры Александра Лукашенко и Абделя Фаттаха аль-Сиси

Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с Сергеем Румасом: какие темы обсудили
17 июня 2019 14:06

Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с Сергеем Румасом: какие темы обсудили

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси
17 июня 2019 10:31

В Беларусь прибыл президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси