Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

Новости Беларуси. После завершения переговоров и подписания пакета международных документов Александр Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но поистине добрые, дружеские и теплые отношения между странами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха аль-Сиси.