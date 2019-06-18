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Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

18 июня 2019 13:51
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Новости Беларуси. После завершения переговоров и подписания пакета международных документов Александр Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов-1

Глава государства отметил, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но поистине добрые, дружеские и теплые отношения между странами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха аль-Сиси.

Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов-4

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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