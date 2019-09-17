Парламентские выборы в Беларуси. 17 сентября завершается регистрация инициативных групп
Новости Беларуси. Ровно два месяца остается до основного дня голосования на выборах депутатов Палаты Представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 сентября завершилась регистрация инициативных групп претендентов в кандидаты на депутатское кресло.
Поданные заявки рассматривали в течение пяти дней. Так, в Брестской области этот этап прошла 61 инициативная группа. 45 из них будут собирать подписи за беспартийных кандидатов. Остальные – за представителей той или иной партии. В одном из округов Бреста зарегистрированы сразу 9 инициативных групп. Там намечается особенно острая борьба за голоса избирателей.
Ольга Демко, заместитель председателя Брестской областной избирательной комиссии:
Много новых личностей появилось в этой избирательной кампании, молодых людей. Возраст потенциального кандидата в депутаты молодеет.
А вот в Гомельской области этап регистрации успешно преодолели не все. В областную избирательную комиссию было подано 56 заявок. В итоге сбор подписей будут вести 54 инициативные группы.
Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
Одно заявление было отозвано и по одному заявлению было отказано в регистрации. Отказано было потому, что при проверке списков инициативных групп было выявлено, что один из членов инициативных групп не является гражданином Республики Беларусь.
Напомним, накануне завершилось формирование участков для голосования. На выборах их будет больше 5800, причем 46 – за границей. Отметим, выборы в нижнюю палату парламента состоятся 17 ноября, а в Совет Республики – десятью днями ранее.