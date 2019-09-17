Парламентские выборы в Беларуси. 17 сентября завершается регистрация инициативных групп

Новости Беларуси. Ровно два месяца остается до основного дня голосования на выборах депутатов Палаты Представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 сентября завершилась регистрация инициативных групп претендентов в кандидаты на депутатское кресло.

Поданные заявки рассматривали в течение пяти дней. Так, в Брестской области этот этап прошла 61 инициативная группа. 45 из них будут собирать подписи за беспартийных кандидатов. Остальные – за представителей той или иной партии. В одном из округов Бреста зарегистрированы сразу 9 инициативных групп. Там намечается особенно острая борьба за голоса избирателей.