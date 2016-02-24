Поддержка предприятий, бизнеса и семей, воспитывающих детей – новый Указ Президента призван повысить уровень жизни в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси определены меры повышения эффективности экономики. Соответствующий Указ накануне подписал глава государства. Среди ключевых направлений – добросовестная конкуренция, диверсификация экспорта, рациональное импортозамещение.

Также предусмотрено ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, создание новых производств, снижение ставок по кредитам.

Определена в указе и дополнительная поддержка малоимущих и семей, воспитывающих детей. В нюансах социально-экономического развития страны разбиралась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Меры по повышению эффективности экономики – по сути, антикризисный план, за реализацию которого строгая персональная ответственность. Главный приоритет – человек, поддержка семьи, детей и стариков. Главные критерий оценки работы руководителей – результат и эффективность.

Эффективная экономика

Кривая экономических показателей должна набрать устойчивую тенденцию к росту. Одна из задач – прибыльная работа госпредприятий при снижении себестоимости на 25 процентов. Снижать ее планируют за счет экономии, в том числе на закупках. Поддержу получат лишь те предприятия, которые справятся с задачей.

Впрочем, и частному деловому сообществу в антикризисном сценарии отводится отнюдь не эпизодическая роль. Малому и среднему бизнесу нужно создавать условия для ускоренного роста. Главное, чтобы бизнес-идеи имели шанс на реализацию. Руководителям госорганов поручено предложения предпринимателей оперативно и всесторонне рассматривать и оказывать содействие.

Владимир Карягин, председатель «Республиканской конфедерации предпринимателей»:

Мы полагаем, что в каждом районе необходимо создать три таких аналитических группы в форме советов по развитию торговли, производства и услуг. И где предприниматели с властями не просто обсуждают, а принимают конкретные планы действий в каждом регионе: каким образом создать занятость, каким образом насытить регион услугами и каким образом укрепить потенциал белорусского бизнеса.

Повышать эффективность экономики предстоит, в том числе, за счет белорусских разработок. Активное внедрение отечественных технологий в агропромышленный комплекс, фармацевтику биотехнологическое производство, в отрасли новых материалов обеспечат Совмин с Академией наук.

Социальная защита

Социально уязвимые слои населения, пенсионеры, малообеспеченные не останутся без поддержки. Дополнительные возможности для такой помощи, в том числе, будут искать советы депутатов областного и территориальных уровней.

Доходы бюджета должны быть восстановлены, а их зависимость от внешнего спроса на сырье – снижена.

В 2016-м году для оказания соцподдержки в республиканском бюджете сформируют резерв – до 8 трлн рублей, в местных – почти 3 трлн.

Средства пойдут на безналичные жилищные субсидии. Эту практику внедрят с 1 октября. Работать схема будет так: если коммунальные платежи городских жителей превышают 20 процентов семейного бюджета – государство вернет сумму превышения, для сельских жителей – свыше 15-ти процентов.

Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Если этот порог превышается, то до уровня этого порога будет предоставляться государственная адресная субсидия. Тоже в автоматическом режиме и тоже через систему ЕРИП. И каждый гражданин, каждый владелец квартиры будет информироваться о том, какой размер субсидии ему начислен и сколько государство оказывает поддержку в виде такой адресной субсидии.

Бюджет прожиточного минимума увеличат с 1 марта. Тогда же усилятся и механизмы государственной адресной соцподдержки –размеры выплат будут пересмотрены. Индекс потребительских цен не должен вырасти больше, чем на 3,7 процента.

Валютные обязательства

Сбалансированная макроэкономическая политика должна способствовать наращиванию золотовалютных резервов до безопасного уровня, то есть уровня, который сможет покрыть трехмесячный импорт товаров и краткосрочные долговые обязательства.

Георгий Гриц, экономист:

Сегодня при тех внешних и внутренних рисках, в том числе и по внутренней задолженности, этот ресурс просто необходим. Он в буквальном смысле играет функцию подушки безопасности.

Ответственность кадров

Каждый руководитель в ответе за результат. Для эффективной работы – соответствующие полномочия, но и спрос персональный. Критерии оценки для премьер-министра – макроэкономическая стабильность и управление валютным долгом, для вице-премьеров – рост и диверсификация экспорта. Для главы Нацбанка – стабильность финансовая, наращивание международных резервных активов. У каждого свой фронт работы.

Для руководителей предприятий ориентир – чистая прибыль и сокращение себестоимости.

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Там расписано по ролям и, в первую очередь, по иерархии. Отдельно для председателя правительства – макроэкономическая стабилизация и возврат долгов. Заканчивается вся эта цепочка председателем районного исполнительного комитета, который должен сгенерировать места. Кстати говоря, там определена общая численность – 50 тысяч рабочих мест, которые надо создавать постоянно. Я бы отметил еще один такой момент: смещение деятельности на стратегическую перспективу ориентация органов.

Указ, подписанный Президентом накануне, вступил в силу с момента опубликования. В таких сложных условиях возобновление устойчивого роста национальной экономики возможно, прежде всего, за счет инициативной и эффективной работы руководителей, решительных и системных мер вертикали власти.