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В Минске 24 февраля пройдут очередные переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса

24 февраля 2016 06:35
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Новости Беларуси. Соблюдение режима тишины и отвод тяжелого вооружения. Белорусская столица 24 февраля вновь станет переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса.

Первыми в «Президент-Отеле» соберутся четыре экспертные подгруппы. А во второй половине дня за столом переговоров встретятся представители трехсторонней контактной группы.

В числе прочих будут затронуты вопросы запрета на проведение военных учений в 30-километровой зоне у линии соприкосновения, а также обозначения заминированных участков в зоне конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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