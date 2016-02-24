В Минске 24 февраля пройдут очередные переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса

Новости Беларуси. Соблюдение режима тишины и отвод тяжелого вооружения. Белорусская столица 24 февраля вновь станет переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса.

Первыми в «Президент-Отеле» соберутся четыре экспертные подгруппы. А во второй половине дня за столом переговоров встретятся представители трехсторонней контактной группы.

В числе прочих будут затронуты вопросы запрета на проведение военных учений в 30-километровой зоне у линии соприкосновения, а также обозначения заминированных участков в зоне конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.