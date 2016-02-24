Заседание ВГС Союзного государства пройдет в Минске 25 февраля

Новости Беларуси. Беларуси и России необходимо искать новые совместные точки для экономического роста. Об этом сегодня, 24 января, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в Москве на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Непростая экономическая ситуация сказалась на итогах взаимодействия двух стран, но, по мнению обеих сторон, экономические связи не разрушены и новые возможности для роста есть.

Наиболее сложные вопросы будут рассмотрены на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в Минске уже завтра, 25 января.

Это важнейшее политическое событие пройдет под председательством Александра Лукашенко. Для участия заседания в белорусскую столицу прибудет и Президент России Владимир Путин. В центре внимания сторон более десятка различных тем. Среди них утверждение союзного бюджета, торгово-экономическое и внешнеполитическое взаимодействие. Повестку дня предстоящей встречи изучила, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Высший госсовет впервые собрался в 2000 году. В 2016 в Минске пройдет 19 заседание. То есть встречи проводятся достаточно часто. Это вполне логично, ведь тем для обсуждения достаточно много. Некоторые эксперты считают, что в этот раз в Минске на первый план выйдут внешнеполитические вопросы.

Всеволод Шимов, политолог:

Политическая повестка двусторонних белорусско-российских отношений затронута, особенно учитывая непростой международный контекст – это и ситуация на Украине, и непростые российско-европейские отношения.

Думаю, что все это будет обсуждаться и будут пытаться вырабатывать какую-то согласованную линию российско-белорусскую, в том числе и по внешнеполитическим вопросам.

Не меньше, чем вопросы политики, членов Высшего госсовета волнуют и вопросы экономики. На заседании должны утвердить совместный бюджет. В 2016 он превысит 6 миллиардов российских рублей.

Больше всего средств планируют направить на промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь. На втором месте в финансовом рейтинге – социальная политика, образование, здравоохранение, культура. Еще 25% определены как прочие расходы.

Алексей Беляев, политолог:

Хотя и предрекают некое осложнение совместного сотрудничества с Россией в связи с ослаблением самой России экономически, поэтому Россия может свернуть некоторые проекты финансирования. Однако, как подчеркивалось после недавней встречи в Сочи между президентами Беларуси и России, все-таки это настолько близкие страны, что речь об отказе России от поддержки Беларуси в сложный период идти не может.

В такой обстановке президенты Лукашенко и Путин не раз говорили об импортозамещении и свободном перемещении товаров в рамках Союзного государства. Многие эксперты подтверждают, что создать для этого все условия вполне по силам специалистам двух стран. Одним словом, тем для обсуждения много, переговоры могут затянуться до позднего вечера.