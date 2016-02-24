Беларусь примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене

Новости Беларуси. Белорусская парламентская делегация направилась в Вену, где примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Здесь будут рассматриваться вопросы, которые касаются кризиса в Украине, ситуации с нелегальными мигрантами и беженцами, борьбы с международным терроризмом. Кроме того, пройдут специальные дебаты на тему «Кризис с мигрантами и беженцами». Белорусскую делегацию, которая будет находиться в Вене по 27 февраля, возглавляет заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Виктор Гуминский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.