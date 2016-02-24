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Беларусь примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене

24 февраля 2016 13:58
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Новости Беларуси. Белорусская парламентская делегация направилась в Вену, где примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Здесь будут рассматриваться вопросы, которые касаются кризиса в Украине, ситуации с нелегальными мигрантами и беженцами, борьбы с международным терроризмом. Кроме того, пройдут специальные дебаты на тему «Кризис с мигрантами и беженцами». Белорусскую делегацию, которая будет находиться в Вене по 27 февраля, возглавляет заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Виктор Гуминский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ

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