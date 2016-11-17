Почти 6 часов и десятки вопросов и ответов: Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для российских журналистов

Новости Беларуси. У белорусско-российских отношений есть все шансы выйти на качественно новый уровень. Об этом 17 ноября заявил Президент во время пресс-конференции для представителей региональных средств массовой информации России. Она стала завершающей частью многодневного пресс-тура по нашей стране.

Подобные встречи традиционные. Нынешняя – 13-ая по счету. К слову, Президент признался журналистам, что это его любимое число.

Начиная общение, Александр Лукашенко сразу определил его формат – «открытый диалог». Это означало, что каждый мог поднять любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию. За время разговора, а он длился почти 6 часов, прозвучали десятки вопросов и столько же ответов.

Число 13, пожалуй, чаще всего встречалось в ходе этой поездки российских журналистов по Беларуси. Она была 13-я по счету, началась 13 ноября. Общение с Президентом, соответственно, тоже было 13-м. 13-й вопрос – про везение – самым неожиданным образом оказался про число 13.

Поездка российских журналистов одна из самых ярких. Впервые в ней было представлено 46 регионов России. Почти сотня корреспондентов из самых разных изданий. От интернет-блогеров до печатных и телевизионных СМИ с общим охватом аудитории в 450 млн человек. Не только российской, но и зарубежной.

Рамзия Каримова-Байбулатова, специальный корреспондент службы новостей телевидения Башкортостана (Россия):

Везде чистота и порядок. Это визитная карточка Республики Беларусь. Нигде не то, что мусор, маленький камушек не увидишь. Это впечатляет.

Софья Пешня, корреспондент информационного агентства «Irkutskmedia» (Россия):

Наверное, я сюда вернусь еще и не один раз. У вас очень гостеприимный народ. Мне все очень понравилось.

Андрей Антонов, обозреватель газеты «Новый Петербургъ» (Россия):

Беларусь развивается. Но что приятно – Беларусь выдерживает вот это направление движения вперед.

Александр Лукашенко сразу предложил общение в свободном формате. Такой «открытый диалог». Не только вопросы, но и уточнения, мнения, предложения. К каждому из четырех микрофонов мгновенно выстроились небольшие очереди из журналистов. Средняя зарплата по стране в 700 рублей – как она формируется?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите: о жилищно-коммунальном хозяйстве. Водоснабжение. Кубометр – 15 центов в Минске, в Москве – 53 цента, в Санкт-Петербурге - 41 цент. Можно человеку, грубо говоря, дать двойную зарплату как в Беларуси, но забрать у него через определенные услуги. И еще: у вас есть КамАЗ, у нас есть МАЗ. Знаете, наш МАЗ не хуже делает продукцию, чем КамАЗ. Но посмотрите на составляющие себестоимости этой продукции, по какой цене вы потребляете на КамАЗе газ. 65. А электроэнергию? 12 центов – в Беларуси, 2,8 – на КамАЗе. И нам для того, чтобы конкурировать на вашем рынке, на нашем общем рынке, нам приходится ужиматься по всем направлениям, в том числе и по заработной плате. Но надо и частные, и государственные бизнес и компании подстегивать, чтобы они занимались производительностью труда. Я им сказал: около 400 долларов у нас сейчас зарплата будет по году при низкой инфляции. Это хорошо. А в следующем году надо выйти на 500.

Вполне предсказуемо вопросы союзной интеграции Беларуси и России звучали чаще других. Нюансы, которые упоминал Президент, не всегда появляются СМИ. Но именно они иногда дают полное представление о картине в целом.

Александр Лукашенко:

Россияне часто критикуют нас, вот, Лукашенко не хочет приватизировать, четыре предприятия называют, Россия хотела бы крупные предприятия. Допустим, предприятия, которые выпускают трейлеры и машины для перевозки «Тополей», ядерных боеголовок, ракет. Хорошо. У вас есть интерес к этим предприятиям, вы хотите их выкупить. У меня есть интерес к добыче нефти. 7-8-10 млн тонн мы могли добывать сами, поставлять в Беларусь. Определенные условия, чтобы нигде не конкурировали, не мешали. Давайте договоримся – будем делать. И я вот, когда была приватизация «Башнефти», направил предложение вашему правительству, вашему руководству. Хорошо, давайте. Белорусы поймут, когда мы эти предприятия, с условием, что они будут работать лучше, чем сегодня, обменяем на акции «Башнефти», которые вы «Роснефти» передали или продали. До сих пор ответа нет. Значит, не хотят. Если кто-то в России думает, что мы у вас покупаем нефть и газ и этим можно где-то влиять на Беларусь, это неправильно. Можно влиять, но лучше влиять таким образом, как вы говорите, чтобы у нас были общие проекты, чтобы это были проекты, которые притягивают Беларусь к России.

Как оказалось, за ходом общения белорусского лидера и журналистов пристально следят и вне зала во Дворце Независимости. Слова Александра Лукашенко очень быстро прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив вопросы экономической целесообразности.

А журналистов из Калининграда интересовали барьеры на пути белорусских товаров в регион. Если здесь цены на яблоки одни, то в Калининграде – гораздо повыше.

Александр Лукашенко:

Хотите? Пожалуйста, выходите напрямую на эту компанию и покупайте у нее без всяких посредников. Белорусские товары, притом по качеству и цене вне конкуренции. Ни поляки, ни балтийские государства, ни немцы с нами конкурировать не могут. Вплоть до Эмиратов мы продаем сегодня. Я недавно оттуда приехал. Готовы покупать нашу продукцию с большим удовольствием. Поэтому ваше желание, любой ваш каприз мы исполним.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, есть одно существенное обстоятельство. Вопрос поставлен был, что мешает увеличить. Когда вы завозите продовольственные товары или промышленные из Литвы, Польши, НДС не платите. А парадокс в том, что когда из Беларуси, НДС платить надо. Не один раз ставили вопрос. Это неправильно.

Александр Лукашенко:

То есть вы от нас защищаетесь, от поляков – нет. Потому что, наверное, выгоднее тех, кто покупает. Оптовиков и других.

Спрашивая про борьбы в Беларуси с коррупцией, журналисты из Сыктывкара вышли на тему жилищно-коммунальных услуг.

Александр Лукашенко:

Мы начали как и везде совершенствовать систему жилищно-коммунального хозяйства. И мы, посчитав, вычислили среднюю цену. И я указом утвердил стоимость этих услуг. И никто, кроме Президента, это изменить не может. Оказалось, что если раньше люди платили 30% стоимости услуг ЖКХ, а 70% компенсировал бюджет, сразу после этих расчетов оказалось, что население возмещает 52%. Почти в два раза. А представьте, что у ваших частников творится, кто их контролирует?

Александр Лукашенко откровенно поделился и методами работы с коррупционерами. Государство старается направить их энергию в нужное русло – через ручное управление.

Александр Лукашенко:

Недавно проверили заработную плату. В стране кризис, везде кризис, Россия обвалилась. Плохо. Давайте посмотрим, как живут банкиры. Неплохо живут. Лучше, чем в прошлые годы, несмотря на этот кризис, в том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают и прочее. В ближайшее время мы наведем там железный порядок. Кто такие банкиры? Они что, деньги зарабатывают? Они наши деньги делят и еще где-то что-то там привлекут, выдадут эти деньги. Моржа вот такая, и кроме моржи начинают потом делить. Это почему так происходит? И, вообще, почему так должно быть? Рынок отрегулирует. Да не регулирует, этот рынок. Поэтому везде должен быть справедливый вот этот подход. Не платишь налоги – жесточайшая ответственность. Так ладно, посадили. Умножай на пять, что не уплатил. Миллион не уплатил – пять миллионов долларов плати. И выпускаем, амнистируем. Посылаем. Там даже эксперимент провели: недавно амнистировал группу чиновников-бизнесменов, направил в колхозы, совхозы. Убыточные. Но пока не доложили, что плохо работают. А чего кормить их в тюрьме? Идите, показывайте. Не покажите, говорю, верну в тюрьму.

Минск недавно вошел в 20 самых спортивных город. Журналисты интересуются, можно ли в работе Президента рассчитывать на везение?

Александр Лукашенко:

У меня подозрение сразу: или вам кто-то подсказал о числе 13. Это мое любимое число, можно сказать. Если я занимаюсь спортом, бегу на лыжах, у меня километровый круг, то я 13 км бегу. Не 10, не 15, а 13. Если я где-то делаю какие-то упражнения, то я делаю 13 раз или несколько раз по 13. Поэтому я очень хорошо отношусь к этому числу, но даже не знаю, почему. Говорят, 13 – несчастливое число. Один из священников мне однажды сказал: а у нас 13-е число чуть ли не богом данное. Поэтому я хорошо отношусь к этому числу и очень часто пользуюсь им. Я всегда рассчитываю на везение. Жизнь президентская такая, что если повезет, то слава богу. Но как-то не очень везет. Надо очень много работать, чтобы повезло. А вот просто так чтобы повезло, с неба упало – я не могу припомнить, но очень рассчитываю на везение, как и любой человек. А кто откажется от того, что вдруг повезет?

Говорили и об украинских событиях. Так уж сложилось, что на Беларусь смотрят с надеждой как на площадку, где может отыскаться ключ к разрешению всех противоречий. Поэтому и спрашивают, как пройти путь, который вернет мир?

Александр Лукашенко:

Сложный и тяжелый вопрос. Не все можно, наверное, публично и мне говорить. Потому что, вы знаете, когда люди воюют, как они прислушиваются даже к шороху, а не разговору, тем более разговору, который ведется в Минске. Вы правильно сказали, что там произошло. Это не моя заслуга, это заслуга Ангелы Меркель, Путина. Что собрались тогда, здесь, в этом Дворце Независимости. Был сделан шаг от этой пропасти. Пусть это не идеальное соглашение, но такой войны и бойни там нет. Но есть большая проблема – что этот конфликт может иметь очень тяжелые последствия. Победителей в этой бойне не будет. Надо сегодня выходить из этой ситуации. Вы говорите как? Если будет желание двух сторон, заинтересованных и вовлеченных, выход из этой ситуации можем найти. Я не буду говорить о конкретных шагах, но скажу следующее: если эти две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль там сыграть, только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, притом честно, абсолютно честно, местные выборы, о которых столько говорят, мы готовы это организовать. Я уже вам рассказывал, что мы на границе ловим сегодня с боеприпасами отморозков. Более того, из Беларуси, пусть мизерное количество, но кто-то воюет на стороне ополченцев, кто-то воюет на стороне украинцев. Они куда возвращаются? Они возвращаются в Беларусь. Да, мы их контролируем, но это денег стоит. Нам это надо? Нам это не надо. Более того, в Украине многие пугают: «Вот, сейчас Лукашенко Путина поддержит, и если с Севера давлянет, то Украины не будет». Я им уже оправдываюсь, в который раз говорю: «Да я не поеду на танке в Киев. На тракторе приеду». Мы готовы работать только для того, чтобы эта ситуация устаканилась и утихомирилась.

Вот смотрю иногда российское телевидение. Ну, такие патриоты, такой патриотизм. А сам себе думаю: «А ваши дети там воюют? Те, кто кричат перед камерами». Хорошо чужими руками жар загребать, как говорят в народе. Поэтому там нужен мир.

Вообще-то времени понадобилось совсем немного, чтобы разговор вышел в простой, доверительный, если не сказать, душевный формат. Президент делился самыми сокровенными вещами. Про свою малую родину, например.

Александр Лукашенко:

По молодости мы, наверное, не очень ощущаем, осознаем вот эту малую родину. Но когда взрослеем, мы по-настоящему начинаем понимать, что такое малая родина. Как-то успокоиться, провести несколько часов я могу только в Александрии, на том участке, где стоит маленький домик, где мы с матерью жили. Что-то, наверное, там осталось. Это земля, которая обильно полита моим потом, детским потом. Потому что жили с матерью, работать надо было, в деревне некому было. Я там какое-то равновесие, хотя сплю я там отвратительно плохо. Иногда пытаюсь понять почему. Я начинаю думать, что-то вспоминать, на меня это все накатывает. Но мне достаточно и трех-четырех часов, я там успокаиваюсь, хоть это нечасто бывает. 4-5 раз за год. Наверное, чаще, чем в других регионах, это точно. Я там бываю в командировках мимо пролетаю – я обязательно в эту деревеньку заскочу на выходные. Хотя это относительное понятие. Но с возрастом это начинаешь ощущать.

Личная жизнь Президента вызвала неподдельный интерес журналистов. Спрашивали про младшего сына Николая, про то, можно ли найти его и Александра Лукашенко в Интернете. Президент рассказывал.

Александр Лукашенко:

В соцсетях вообще не сижу, для меня главная забота – как из этих сетей малыша вырвать, чтобы он меньше там сидел. Это начиная с танков и заканчивая информацией про какие-то исторические даты, писателей и так далее. А иногда он: «Мне надо найти информацию, в школе поручили». Две минуты информацию ищет, а час играет в танки. Поэтому у меня одна проблема – его оттуда вырвать, чтобы он меньше там находился. Благо, что у него других проблем хватает: музыка, спорт и так далее. Это тоже вариант оторвать его оттуда. Моя главная задача – чтобы один час в неделю в своем 12-летнем возрасте сидел в соцсетях этих или в компьютере. Пока получается. Я там не сижу, странички у меня отдельной там нет. Пока я не страдаю тем, что ее нет. И в этом отношении я не являюсь показателем продвинутого президента, это я вам честно говорю. Очень ревниво отношусь к Интернету, потому что я вам уже сказал: для меня книга, печатное слово святое. И когда Интернет начинает человека затягивать полностью в свою паутину, когда многие люди становятся Интернет-зависимыми, по разным направлениям, меня это очень волнует и настораживает. И это не потому, что я хочу как-то это ограничить.

Мы самая свободная страна в плане Интернета. И когда у нас пытались через Интернет свершить «цветные революции», и ко мне пришли многие, говорят, что надо закрыть, перекрыть, я говорю: «Нет, вы давайте на этих сайтах, на этих страничках и прочее боритесь с ними их же методами». Мы не закрыли, мы не ограничили никого. А в соцсетях работали как следует. Мы же продвинутая республика в плане технологий и Интернета, очень продвинутая. Мы же такие программные обеспечения делаем. Так неужели не можем противостоять этому? Противодействовали. Поэтому нас никто не упрекнет, что мы кого-то ограничивали.

Акулы пера приехали не только не только с вопросами, но и с подарками. В основном дарили свои книги. Разговор длинною почти в 6 часов пролетел незаметно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья, я благодарен вам за этот разговор. Знаю, что и какая-то польза от этого диалога, моих ответов на ваши вопросы была, но поверьте, что и не меньшая польза и для меня. Я просто чувствую, чем живет нечужая нам Россия, наша, родна Россия. Она никогда нам чужой не будет. Приезжайте в любое время, когда вам это нужно будет, кода вы захотите приехать. Если вам нужна наша помощь, наша поддержка, пожалуйста, через пресс-службу, мы найдем, как связаться, с кем нужно, решим те вопросы, которые вас будут интересовать в Беларуси. Я вам очень благодарен за то, что вы приехали, оторвавшись от своего дома, от своих родных, близких, кто-то, может, от своих детей. Я бы очень хотел, чтобы вы никогда не пожалели, что вы потратили это время на визит в нашу страну. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Спасибо.

Телеверсию открытого диалога Президента Беларуси с представителями региональных средств массовой информации России можно будет увидеть в эфире СТВ, а также других национальных телеканалов в 9 часов вечера.

Кроме журналистов печатных СМИ, радио и телеканалов во Дворце Независимости присутствовали и известные блогеры. Их посты сегодня пестрят информацией. В режиме он-лайн она появлялась в сети. Сайты различных изданий публикуют статьи и цитируют Президента Беларуси.

Акценты расставляют участники сегодняшней пресс-конференции. Всего было задано 35 вопросов. Основные тезисы ответов на них стали яркими заголовками для новостных лент. Так РИА-Новости отмечает, что Президент Беларуси выразил приверженность равноправной Евразийской интеграции. Обсуждается и украинская тема. В разрешении конфликта Беларусь готова оказать всевозможное содействие.

Встреча главы белорусского государства с российскими журналистами завершает их пресс-тур по республике. Репортеры смогли своими глазами увидеть, как живет современная Беларусь, чтобы потом об этом рассказать у себя на родине. Сразу после завершения пресс-конференции наши российские коллеги поделились своими впечатлениями о состоявшемся разговоре.

Людмила Иванова, корреспондент газеты «Рязанские ведомости» (Россия):

Конкретные ответы на конкретные вопросы, что порадовало. Не каждый день попадаются такие спикеры даже в высших эшелонах власти.

Алексей Коноплев, заместитель главного редактора газеты «Волжская коммуна» (Россия):

Мне запомнилось, если честно, что Президент общался с нами в костюме, который сделан в Беларуси. Для меня это очень о многом говорит. Это опять же вопрос импортозамещения. Как в воду можно смотреть, из этого можно делать выводы.

Татьяна Ермолицкая, сотрудник издательского дома «Томский потенциал» (Россия):

Александр Григорьевич всегда очень откровенный ведет диалог. Даже забываешь, что ты разговариваешь с Президентом, с высокопоставленным лицом. Ведется разговор о наболевшем. Что-то нас волнует, что-то волнует вас, естественно. Это такая площадка, где мы пытаемся найти точки соприкосновения.

Венера Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости» (Россия):

Все его ответы легли мне на сердце. Я хочу, чтобы так мыслили очень многие. Потому что мыслит по-государственному, он смотрим на перспективу, он хорошо знает прошлое и контролирует то, что происходит сегодня.

Дмитрий Клишин, заместитель главного редактора информационной службы ГТРК «Алтай» (Россия):

Человек абсолютно открыто говорил о том, что его волнует, что нас волнует. И он не использовал какие-то дипломатические уловки либо уходы от ответов. Я как телевизионщик отметил: ни разу не сбился, ни разу не оговорился. То есть ведущие могут позавидовать.