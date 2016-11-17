Экономика, здравоохранение, строительство Союзного государства: основные темы разговора Александра Лукашенко с российскими журналистами

Белорусско-российские отношения имеют возможность выйти на качественно новый уровень. Об этом 17 ноября заявил Президент во время пресс-конференции для представителей региональных средств массовой информации России.

Встречи в таком формате – традиционные. Нынешняя – 13-я по счёту. К слову, Президент, общаясь с журналистами, признался, что это его любимое число. Прямую трансляцию пресс-конференции сейчас ведёт Первый канал белорусского радио. Следят за происходящим и наши журналисты.

Александр Лукашенко уже успел ответить почти на два десятка вопросов. Целый блок из них касался строительства Союзного государства. Как подчеркнул Президент,

Россия всегда была и остается не просто стратегическим партнером – братским государством для Беларуси.

Но и 2016 год оказался непростым в двусторонних отношениях. Анонсировал белорусский лидер и запланированную на 22 ноября встречу с президентом России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сделали немало. У нас единое экономическое пространство, в большинстве случаев мы работаем по единым нормам, правилам закона. Вы к нам приехали, простой пример, вас никто на границе не остановил, паспорта у вас не спрашивал, визы вы не оформляли и так далее. У нас движение людей, рабочей силы, да и капитала абсолютно свободное. Я, например, приезжаю в Москву, я вообще, можно сказать, человек советский, я никогда не считал, что Москва – это чужая.

Мы в ходе строительства нашего государства научились проводить единую внешнюю политику. Я всегда в пример на заседании Высшего Госсовета ставлю наши внешнеполитиче6ские ведомства – Макей, Лавров. Мы научились защищать своё отечество, как мы часто говорим в Беларуси, мы только так это понимаем, едиными вооружёнными силами. Вы знаете, что в рамках Договора о коллективной безопасности, а ещё раньше по договорам и соглашениям с Россией, мы здесь на западном направлении в альтернативу НАТО создали единую группировку белорусско-российскую, основу, которую здесь – на западном направлении составляет 70-тысячная армия Вооружённых сил Беларуси. Это, по признанию НАТОвцев, лучшая в СНГ обученная и хорошо вооружённая армия, которая сегодня находится впереди, на передовом фронте, как раньше говорили.

По здравоохранению, образованию единые стандарты, нет никаких проблем. Вы можете приезжать к нам на лечение, мы можем ехать в Москву, в Питер, в любой город Российской Федерации на лечение. Мы прошли определённый путь, но многое нам и не удалось сделать, почему мы и подвергаемся критике за медлительность в союзе Беларуси и России. Но, поверьте, что, если мы не создали единый парламент, единое правительство, к чему мы когда-то стремились, это прописано в договоре, не приняли на референдуме единую конституцию, а мы должны были это сделать, поверьте, что в этом Беларусь не является причиной. Поэтому сделано немало, но есть определённые торможения и за это мы подвергаемся с вашей стороны критике, но есть и объективные причины, их также немало. Слишком романтичны мы, наверное, были 20 лет назад, а когда приступили к созданию и проработке конкретных вопросов, то оказалось – все не так просто.

Успехи и проблемные вопросы Союзного государства, Евразийского союза, опыт Беларуси в сельском хозяйстве, расследование допинговых скандалов и итоги прошедших выборов в Америке. За несколько часов доверительного разговора – именно так еще в начале формат встречи определил глава белорусского государства – было поднято множество вопросов.

Говорили и о качестве белорусской техники. Сегодня на территории России создано свыше 70 совместных производств.

Александр Лукашенко:

На такую технику надо подбирать и обучать людей, тогда проблем будет меньше, во-вторых – это новая техника. Возможно, где-то, может на испытаниях, может еще по каким-то причинам, третье – самое главное: не было бы проблем, если бы был сервис. Техника – вещь такая, что, я с ней работал полжизни и знаю – выехал в поле, сломалась, но если сервис рядом – не проблема. Если первый год работали, то она на гарантии, вам и переживать не надо.

В Беларуси, если в хозяйстве, Гомсельмаш к примеру, поставил комбайн, и он на гарантии определённое количество лет и сломался, и не дай бог в течении суток этот комбайн не завертится, закрутится. Ни одной жалобы не было в течении года, чтобы в течении суток не восстановили комбайн. Создана широкая сеть сервисных центров.

В пресс-конференции участвуют около 100 представителей СМИ и блогосферы из 46 регионов России – от Калининграда до Якутии.

У каждого из них свой интерес и свой вопрос к белорусскому Президенту.

Не осталась без внимания социальная сфера.

Самое главное в любом государстве – забота о людях. Это Александр Лукашенко подчеркивал не раз.

Так, к примеру, уже в 2017 году планируется, что средняя заработная плата достигнет уровня в 500 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я никогда никому не позволю несправедливо поступить с человеком. Для нас это главный приоритет, для всей вертикали власти, которая выстроена. Производительность труда прежде всего. Я, как экономист, это понимаю, притом экономист от производства. Нет производительности труда, какая зарплата? Но надо и частные, и государственные бизнес-компании подстёгивать, чтобы они занимались производительностью труда. И вот я им сказал, около 400 долларов у нас зарплата сейчас вот будет по году. При низкой инфляции это хорошо. А в 2016 году надо выйти на 500. Вот, когда мы выйдем на 500 при такой поддержке людей, к нам претензий быть не должно. Вот 500 надо ­– мы выйдем. Вот в 2016 году мы приблизимся к этой цифре или выйдем на 500. Я буду делать всё, чтобы мы вышли на 500.