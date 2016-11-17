Формат встречи с российскими журналистами Александр Лукашенко определил как доверительный диалог

Новости Беларуси. Полчаса назад во Дворце Независимости началась пресс-конференция Президента Беларуси для представителей региональных средств массовой информации России.

Она завершает пресс-тур, в котором участвовали около 100 журналистов и блогеров.

До этого они успели познакомится с социально-экономическим развитием Могилевской области, посетили в том числе малую родину Президента. Встречи в таком формате – традиционные. Эта – 13-я по счёту. Но судя по настроению во Дворце Независимости, в этом числе никто не ищет суеверий.

Прямую трансляцию пресс-конференции сейчас ведёт Первый канал белорусского радио. Следят за происходящим и наши журналисты. Пока Александр Лукашенко успел ответить лишь на несколько вопросов, но перед этим обратился с приветственным словом к собеседникам,

подчеркнув важность регионального сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш доверительный диалог с представителями региональных средств массовой информации России стал доброй традицией. Ёще раз хочу подчеркнуть, что никаких конференций, а наш абсолютно доверительный диалог. Главная цель таких встреч – сближение наших народов, возможность донести объективную информацию о самой близкой и, надеюсь, родной для вас земле.

Российская Федерация для нас также была и остаётся не просто стратегическим партнёром и союзником, а близким и братским государством. Важнейшим направлением интеграции Беларуси и России является региональное сотрудничество, в этом мы в очередной раз убедились во время форума в Минске, куда в июне 2016 года съехались представители регионов двух стран. Если бы не региональное сотрудничество, отдельный период нашей новейшей истории, определённый период, мы бы сегодня здесь с вами не находились и не говорили о том, что мы братские народы. Именно регионы Российской Федерации спасли вот это братство двух славянских государств.

Участники форума подписали тогда в Беларуси рекордное количество соглашений, договоров, коммерческих контрактов более чем на 300 миллионов долларов. Весомость мероприятию придало активное участие в нём и Президентов двух стран. Мы отметили тогда в своих выступлениях огромное значение межрегиональных связей и договорились семерно способствовать их развитию. Вот почему мы постоянно приглашаем вас, сотрудников региональных средств массовой информации России, в Беларусь.

Ежегодно десятки делегаций российских регионов во главе с руководителями посещают Беларусь. Не меньше и ответных визитов. Производственной кооперацией связаны более 8 тысяч предприятий обеих стран. На территории России создано свыше 70 совместных производств белорусской техники. Российские компании также реализуют ряд крупных проектов в Беларуси. Например, они заняты на строительстве нашей атомной электростанции. В Могилёвской области, которую вы посещали, фирма из Омска разворачивает мощности по производству технического углерода. На Гомельщине группа российских компаний создала завод по выпуску проникающей гидроизоляции. Совместно с предприятиями Ленинградской области в Беларуси создаётся логистический центр, животноводческий комплекс молочного направления, не мало и других примеров.

Хочу отметить, что мы соблюдаем все договорённости с нашей Россией в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. Отстаиваем экономические интересы, пресекая попытки ввоза попавших под эмбарго западных товаров, одновременно проводим работу по их замещению нашей продукцией. В связи с непростой ситуацией на торговых рынках предлагаем внести в правовую базу понятие товар Союзного государства, это обеспечило бы равный доступ наших и ваших изделий к национальным, региональным программам поддержки отечественных производителей.

Словом, уже сейчас белорусско-российские отношения имеют возможность выйти на качественно новый уровень и дать очередной толчок скорейшему становлению Евразийского экономического союза. Подчеркну, что основой для его создания стало именно Союзное государство. При всем масштабе целей и задач, которые отражены в договоре о создании Евразийского экономического союза, этому интеграционному объединению по целому ряду направлений еще предстоит поднятся до уровня нашего с вами союза.

В пресс-конференции участвуют около сотни представителей СМИ и блогосферы из 46 регионов России – от Калининграда до Якутии. У каждого из них свой интерес и свой вопрос к белорусскому лидеру.

Впрочем, Александр Лукашенко, ещё до того, как услышать первый из них, определил формат встречи: доверительный разговор. Ну а интерес журналистов – различный.

Начали с того, какие основные достижения 2016 года, в том числе в отношениях между Беларусью и Россией, видит Президент,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.