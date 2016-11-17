Александр Лукашенко: белорусско-российские отношения могут выйти на качественно новый уровень

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения имеют возможность выйти на качественно новый уровень. Об этом 17 ноября заявил Президент во время пресс-конференции для представителей региональных средств массовой информации России.

Встречи в таком формате – традиционные. Нынешняя – 13-я по счёту. К слову, Президент признался журналистам, что это его любимое число. Начиная общение Александр Лукашенко сразу определил формат встречи – открытый диалог.

За его время – а пресс-конференция длилась 5 часов часов и 40 минут – поднимались десятки тем.

От Калининграда до Якутии. 46 регионов России и около сотни представителей СМИ. 17 ноября Дворец Независимости превратился в настоящий центр дружбы двух стран.

Еще 16 ноября они исколесили всю синеокую. Новые города, предприятия.

А уже 18 ноября российские акулы пера и звезды местных телеэфиров покажут Беларусь через призму своих фото и видеокамер.

За несколько часов – не один десяток вопросов. Но первый, как все и ожидали, об отношениях – двусторонних, белорусско-российских. Россия для нашей страны была и остается не просто стратегическим партнером – братским государством. А связи с регионами помогали даже в самые трудные времена. Уходящий год оказался непростым. Чего удалось достичь? И где все-таки не дотянули?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни по достижениям, ни в наших отношениях этот год не является лучшим. Что касается экономики, вы прекрасно понимаете, что произошло. Российский рынок – это почти 50 % товарооборота Беларуси. Единственное светлое пятно во всем этом то, что физические объемы товарооборота и поставок Беларуси в Россию не упали, в физических объемах мы прирастаем, но товарооборот и прочие вещи наших отношений в экономике мы считаем в долларовом эквиваленте. Тут у нас особо хвастаться нечем. Настораживает то, что мы – все республики и государства Содружества Независимых Государств в этой ситуации, это, наверное, характерно и для всей планеты, когда трудно начинаем защищаться. Мы не ищем выход из ситуации в совместных каких-то действиях, а начинаем обосабливаться, замыкаться в своих национальных рамках, пытаемся как-то защититься. Думаю, это неправильно, в том числе и в экономике, особенно нам – Беларуси и России. У нас взаимодополняемые экономики. Они не конкрурируют по многим направлениям друг с другом, и нам нечего друг от друга защищаться, отгораживаясь какими-то заборами.

Традиционные форумы регионов, постоянные встречи лидеров двух стран.

Уже 22 ноября Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.

Сегодня производственной кооперацией связаны более 8 тысяч предприятий. На территории России свыше 70 совместных производств белорусской техники. Сотрудничество на месте не стоит. По-прежнему примером объединения остается Союзное государство. Здесь немало успехов, – отмечает белорусский Президент. Но есть и некоторое торможение.

Александр Лукашенко:

Сделали немало. У нас единое экономическое пространство, в большинстве случаев мы работаем по единым нормам, правилам и законам. Вы к нам приехали, простой пример, вас никто на границе не остановил, паспорта у вас не спрашивал, визы вы не оформляли и так далее.

Мы в ходе строительства нашего государства научились проводить единую внешнюю политику. Мы научились защищать своё отечество, как мы часто говорим в Беларуси, мы только так это понимаем, едиными вооружёнными силами. Поэтому действительно мы прошли определённый путь, но многое нам не удалось сделать, почему мы и подвергаемся критике за медлительность в союзе Беларуси и России. Но, поверьте, что, если мы не создали единый парламент, единое правительство, к чему мы когда-то стремились, это прописано в договоре, не приняли на референдуме единую конституцию, а мы должны были это сделать, поверьте, что в этом Беларусь не является причиной.

А ведь когда-то, создавая Союз, привлечь в него планировали и Украину. Рассчитывали, как говорится, на троих. Сегодня приоритеты другие. Беларусь предоставляет мирную площадку для решения украинского конфликта.

Но готова содействовать миру в соседней стране и дальше. Вплоть до организации местных выборов.

Александр Лукашенко:

Если эти две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль там сыграть только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, притом честно, абсолютно честно, о которых столько говорят, – мы готовы это организовать. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Донбассом и Россией, между Украиной и Россией, на этом этапе нужно закрыть, навести порядок, пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите – сами мы не полезем туда и чего мы полезем в чужой дом, если мы там нежеланные гости. Но считать нас людьми сторонними, которые просто должны наблюдать за конфликтом, ну это же не Сирия.

Успехи и проблемные вопросы Союзного государства, ЕАЭС, опыт Беларуси в сельском хозяйстве, расследование допинговых скандалов и итоги прошедших выборов в Америке. За несколько часов доверительного разговора – именно так еще в начале формат встречи определил глава белорусского государства – поднято несколько десятков тем. От политики и экономики до сферы социальной.

Говорили и о том, что волнует людей – уровень заработных плат. Во многом относительно невысокий заработок компенсируется дешевизной услуг.

Александр Лукашенко:

Я никогда никому не позволю несправедливо поступить с человеком. Для нас это главный приоритет, для всей вертикали власти, которая выстроена. Производительность труда прежде всего. Я, как экономист, это понимаю, притом экономист от производства. Нет производительности труда, какая зарплата? Но надо и частные, и государственные бизнес и компании подстёгивать, чтобы они занимались производительностью труда. И вот я им сказал, около 400 долларов у нас зарплата сейчас вот будет по году. При низкой инфляции это хорошо. А в 2016 году надо выйти на 500. Вот, когда мы выйдем на 500 при такой поддержке людей, к нам претензий быть не должно.

Вопрос для многих о наболевшем – сфере ЖКХ.

По мнению Александра Лукашенко, ее нельзя поделить на куски и приватизировать.

Кстати, в этой сфере последнее время сделано немало. Создавали рабочую группу, рассчитывали и стоимость услуг. Новатором стала также белорусская столица. Именно здесь отрабатывается новая система жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что нельзя эту сферу, по крайней мере сейчас и в обозримом будущем, поделить на куски и приватизировать нельзя. Там бизнес не получит желаемых результатов, если работать честно и под контролем, а то, что нужно под контролем держать все эти проблемы, вы, наверное, прекрасно понимаете, потому что это касается каждого – и журналиста, и учителя, и врача. Мы начали, как и везде, совершенствовать систему жилищно-коммунального хозяйства и мы, посчитав, вычислили среднюю цену, и я указом утвердил стоимость этих услуг. И никто, кроме Президента, это изменить не может. Оказалось, если раньше люди платили 30% услуг ЖКХ, а 70% бюджет компенсировал, то сразу после этих расчетов, когда все посчитали, 52% оказалось население возмещает услуг. Почти в два раза. А представьте, что у ваших частников творится и кто их контролирует?

Много говорили о личном – как белорусский лидер относится к своей малой Родине, ходит ли в театр? – и о перспективном, космическом.

Уже 17 ноября поздним вечером ждут старта корабля с космодрома Байконур.

Отсюда 55 лет назад отправился в космос Юрий Гагарин, теперь основной экипаж возглавит наш земляк Олег Новицкий.О родной стране напоминать будет и флаг белорусский. А вот возможность запуска собственного пилотируемого космического корабля Беларусь пока не рассматривала, – отмечает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Я думаю, это не было бы проблемой – построить корабль вместе с россиянами, или европейцами, американцами. Сегодня не рпоблема, вопрос только – надо ли. Ведь свои вопросы мы можем решить и вместе с россиянами, своего космонавта со своей программой забросив в космос. Поэтому скорее всего и дешевле это будет сделать таким образом.

Такая встреча традиционная. В 2016 году – 13-я по счету. Впрочем, как позже признается белорусский Президент, это его любимое число. Суеверий здесь не искали и журналисты. Говорят, знакомство с Беларусью получилось действительно полным и насыщенным. Уже совсем скоро о Синеокой российские коллеги расскажут на страницах своих изданий и в эфирах местных телеканалов. И уже дома они вновь вспомнят о Беларуси с теплотой. Кстати, именно так, тепло и душевно, принимали российских друзей у нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.