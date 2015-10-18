«Почему белорусы в очередной раз проголосовали за Лукашенко?»: эксперты и пресса дали оценку выборам в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь определилась с лидером страны на ближайшие 5 лет – Александра Лукашенко поддержали 83,5% избирателей. Такие цифры как окончательные в пятницу озвучил Центризбирком.

Уже на начальных этапах президентская гонка привлекла повышенное внимание мировых СМИ. Если по цифрам, то иностранных журналистов было больше, чем приехало на переговоры нормандской четверки. Впертые на финишную прямую вышла кандидат-женщина. Достаточно много граждан решили отдать свой голос досрочно – фактически треть от общего числа избирателей. Активно использовался и такой инструмент альтернативного подсчета голосов, как экзит-поллы.

Все эти факторы свидетельствуют, что каждая новая президентская гонка имеет свои отличительные черты от предыдущих. И кажущаяся предсказуемость на деле всегда приносит сюрпризы. О деталях, нюансах и цифрах – корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

В основной день голосования Центризбирком работал в режиме нон-стоп. Журналисты делились информацией о ходе выборов в прямом эфире. Атмосфера здесь была спокойная и деловая. Сам Центризбирком можно было сравнить с магнитом, который притягивает всю информацию о ходе выборов.

Спокойно, на позитиве прошла и вся эта избирательная кампания. Предварительная информация о результатах выборов была озвучена еще в ночь с воскресенья на понедельник. От окончательных эти цифры отличаются мало. Итоговый протокол членами Центральной комиссии был подписан в пятницу.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведения республиканских референдумов постановляет: первое, признать выборы Президента Республики Беларусь состоявшимися; второе, считать избранным на должность Президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича.

Общаясь с журналистами в тот день, Лукашенко не скрывал, что для каждого участника выборов важен результат. Ведь если народ отдает явное предпочтение своему кандидату, это свидетельство сильной поддержки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень важно для Польши, для России, для мирового сообщества, Евросоюза, Америки, с каким результатом из этих выборов выйдет любой Президент. С кем они будут разговаривать – с человеком, который имеет подавляющую поддержку белорусского народа, или который чуть-чуть преодолел эту планку?

Итак, большинство белорусов поддержало действующего главу государства. За Александра Лукашенко проголосовало 83,5 процента избирателей. Другие участники президентской гонки не смогли получить заметную поддержку людей. Никто из них не преодолел 5-процентный барьер.

Сергей Гайдукевич, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь

В целом, выборы прошли хорошо. Для меня праздник, что такое единство в стране. Для меня праздник, что страна будет спокойна, без всяких волнений двигаться вперед.

Татьяна Короткевич, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь:

Надо признать, все еще много людей поддерживают действующую власть.

Николай Улахович, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь:

Действующий президент является лидером, он настоящий глава государства не один год. У него есть новые замыслы, новые идеи, которые победили наши замыслы и идеи.

Эти выборы не оставили людей равнодушными – участие в них приняли более 87% избирателей. А это значит 6 миллионов 113 тысяч человек.

Александр Ивановский, профессор, доктор технических наук:

Как показали прошедшие выборы, у нас глава государства поддерживается большинством населения, поддерживается та линия, политика, которую он проводит.

У международных экспертов в эти дни в Беларуси был насыщенный график. Всего Центральная комиссия аккредитовала более 900 наблюдателей. В центре их внимания было около 6 тысяч избирательных участков.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Республики Беларусь, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Выборы прошли организованно, спокойно, в соответствии с общепризнанными демократическими нормами.

Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Выборы – прозрачные, открытые, демократичные. Был обеспечен строгий порядок на избирательных участках и в вопросах безопасности, и в вопросах соблюдения избирательного законодательства.

Мониторингом выборов занималось более 400 международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи и БДИПЧ ОБСЕ. В отчете отмечена открытость членов избирательных комиссий, их сотрудничество с наблюдателями и работа СМИ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Был отмечен как очень хороший процесс голосования на 95% участков, где были международные наблюдатели. Да, были отмечены недостатки, связанные с прозрачностью, четкостью работы участковых избирательных комиссий в момент подсчета голосов. Тем не менее, я бы хотела отметить, что количество случаев, где члены миссии высказали замечания, уменьшилось по сравнению с парламентскими выборами 2012 года.

В адрес Александра Лукашенко уже в понедельник стали поступать поздравительные телеграммы. Одним из первых её направил президент России. С переизбранием на высший пост в стране Александра Лукашенко поздравили лидеры Китая, Венесуэлы, Казахстана, Украины, Вьетнама, Грузии, Кубы, Туркменистана, Индии, Ирана, Таджикистана, Армении, Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы и Никарагуа.

Людмила Маркина, международный наблюдатель от миссии СНГ по мониторингу выборов президента Республики Беларусь:

У нас самые положительные впечатления. Поздравляем всех граждан Беларуси с избранием вашего президента и желаем, чтобы Беларусь в дальнейшем также позитивно, динамично развивалась.

Дьюола Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии (Венгрия):

Если бы я был белорусом, я бы также голосовал за господина Лукашенко. Он прекрасно руководит этой страной. Об этом свидетельствует и внешнеполитический успех, и экономические достижения народа.

Почти 1000 журналистов из 30 стран мира. Такое многочисленное представительство иностранных медиа побило рекорд даже по освещению в прессе нормандской четверки в Минске.

Хулио Мехиас Карденас, журналист агентства «Пренса латина» (Куба):

Я думаю, это очень важно для белорусов – сделать правильный выбор. От этого зависит ваше будущее. Явка более 80% по стране – это лучшая демонстрация демократических выборов. Люди голосуют за будущее, стабильную экономическую ситуацию, за социальное и культурное развитие страны.

Заголовки на первых страницах ведущих изданий и сюжеты в мировых новостях говорили сами за себя.

Corriere della Sera:

Беларусь проголосовала на выборах за Лукашенко. Не было никаких сомнений о том, кто будет победителем президентских выборов в Беларуси. Была лишь доля неопределенности . Но Центральная избирательная комиссия их развеяла: действующий президент Александр Лукашенко выиграл с 83% голосов.

Lenta.ru:

Почему белорусы в очередной раз проголосовали за Лукашенко? Ответ на этот вопрос можно свести к трем основным тезисам.

Первый: «Страна у нас небогатая, но мы не голодаем. В магазинах есть все, причем по приемлемым ценам. Зачем что-то менять?»

Второе: «Наши украинские соседи устроили у себя переворот. В итоге – гражданская война, дефолт, безработица. Зачем нам такое счастье?»

Третье: «Альтернативы Лукашенко мы не видим. Но не потому что оппозицию задушили, а потому что разговаривать там не с кем и не о чем».

РБК-Украина:

Президентские выборы в Беларуси прошли вполне предсказуемо – высокая явка избирателей…и победа Александра Лукашенко. Причем, даже кандидаты-оппоненты главы государства не сомневались в том, каковы будут результаты голосования. И, судя по заявлениям наблюдателей о том, что выборы прошли на высоком уровне, международное сообщество признает их результаты.

Эти президентские выборы уже стали историей суверенной Беларуси. Граждане страны сделали ставку на политику последовательного развития.