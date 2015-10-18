Министр иностранных дел ФРГ: Направленность на изменения взаимоотношений ЕС с Беларусью очевидна

Новости Люксембурга. Через день после президентских выборов в Беларуси еврочиновники собрались в Люксембурге. И через несколько часов на лентах информагентств появилась новость о заморозке санкций ЕС, которые были введены в отношении нашей республики. Те или иные страны всегда пытались влиять на политику и экономику, используя непрямые методы воздействия. Например, в 1997 году 42% населения мира проживало в государствах, которые подвергались различного рода санкциям со стороны США. Практика показывает, что такой инструмент лишь усугубляет проблемы. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ — о решениях ЕС.

Заседание министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Сотни политиков собрались на эту встречу, чтобы обсудить целую плеяду вопросов. Но один из них стоял особняком — снятие санкций в отношении Беларуси. В итоге стало ясно: Евросоюз хочет налаживать полноценный диалог с нашей страной.

Арлем Дезир, госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции:

На ближайшие четыре месяца принято решение приостановить действие санкций, но они могут быть задействованы немедленно, если будет оправдано.

Осторожно и обтекаемо — привычная характеристика для речей европейских дипломатов. Но лед тронулся, и неэффективность санкций как инструмента политического влияния стала западноевропейским соседям очевидна. «Заморозка» ограничительных мер показывает позитивную тенденцию в отношениях с ЕС.

Дмитрий Мирончик, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Наша позиция по теме антибелорусских санкций известна. Они показали свою неэффективность и бесперспективность. Ожидаем их полной отмены и надеемся, что это произойдет как можно скорее.

По-другому еврочиновники взглянули на Беларусь в свете минских соглашений по Украине. Пока миллионы беженцев с Ближнего Востока проверяют на прочность устои ЕС, наша страна делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы ситуация в регионе была как можно более разряженной.

Весна Пусич, министр иностранных дел Республики Хорватия:

ЕС стремится приблизить к себе Беларусь — не для приема в ЕС, но как партнера для стабилизации региона, для этого санкции, по меньшей мере временно, будут приостановлены.

Франк-Вальтер Штайнмаер, министр иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Полного согласия между участниками ЕС на этот счет пока нет, но общая направленность – на изменения взаимоотношений с Беларусью – очевидна.

Несмотря на оттепель в отношениях с Евросоюзом, сотрудничество во многих сферах еще только предстоит наладить. Главное – на равных условиях.

Андрей Русакович, политолог:

В результате этого диалога должна быть сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия. Созданы институты партнерства на равноправной основе. Определены сферы взаимодействия, где необходимо совместное продвижение. По сложным, спорным вопросам необходимо вести дальнейший диалог, чтобы сближать позиции. Тот процесс, который начался, дает надежду на прогресс в наших отношениях.

Андрей Иванов, политолог:

Объективные тектонические глобальные перемены, которые сейчас происходят в мире, они вынудят к этому, что мы будем садиться за стол, разговаривать и во многом на равных. Я думаю, что нам надо относиться к этому спокойно, ровно. В то же время надо очень грамотно дипломатически использовать для того, чтобы выстраивать дальнейшие отношения, возможно, какие-то соглашения, торговые соглашения. Все это нужно. Поэтому нужно развивать отношения.

Одна из главных идей санкций – изолировать страну и политически, и экономически. А учитывая, что в списке ЕС почти тридцать стран, которые «закрыты» для сотрудничества с Евросоюзом, то вопрос о том, кто кого изолировал, открыт.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси:

Должны бать какие-то иные инструменты воздействия, если в этом действительно есть необходимость. Но только с согласия ООН и других международных организаций. А локальные односторонние санкции неэффективны и даже вредны.

Потери в миллиарды евро, закрытые рынки и смута у границ. Такую не радужную картину Евросоюз нарисовал красками высокомерия и недоверия к своим соседям и партнерам. Сейчас еврочиновники постепенно меняют палитру.