Лидия Ермошина – о том, почему нельзя назвать прошедшие выборы простыми и почему процент голосовавших «против всех» может расти

Наблюдатель за избирательным процессом не всегда может заглянуть в его глубь. Пожалуй, человеком, который видит, как говориться, обе стороны избирательного процесса, может считаться глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Вот уже 19 лет она возглавляет ЦИК. Программа «Неделя» попросила ее поделиться наблюдениями, которые обычно не попадают в итоговые результаты или отчеты.

Лидия Михайловна, как считаете, эта кампания войдет в историю? Чем она запомнится? И вам чем она запомнилась: были какие-то сюрпризы?



Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, каждые выборы президента Республики Беларусь – это часть истории, причем значительная. Самым главным является, во-первых, это то, что у нас впертые была кандидатом в президенты женщина. И то, что у нас не было сильного оппозиционного противостояния, той официальной позиции государственной власти, которая была представлена на выборах. Тем не менее, назвать эти выборы простыми не приходится, в силу того тотального контроля, который был осуществлен за работой избирательных комиссий, именно в прошедшую избирательную кампанию. Я могу сказать, что, наверное, никогда такой активности, обученных, организованных наблюдателей, которая имела место при проведении данных выборов, наша страна не знала. Поэтому комиссии, особенно в крупных городах, особенно в городе Минске, работали в очень тяжелых моральных условиях. Зачастую наблюдателей на избирательных участках было больше, чем членов комиссии, и отношения там складывались не всегда простые. И, разумеется, отношение населения: население в этот раз находилось, скажем так, наверное, в ином психологическом состоянии, которое было продиктовано внешними событиями, которые окружают Беларусь и которые заставляет население быть более прагматичными.



Да, но вот некоторые говорят, что избиратель 10-го года и избиратель 15-го года – это абсолютно два разных избирателя. Вы согласны с этим?



Лидия Ермошина:

Да. В подавляющем большинстве – да. К сожалению, при этом при всем, у нас вырос и появился избиратель инфантильный, который не воспринимает избирательную кампанию вообще как выбор судьбы. Это для него что-то типа конкурса. Ощущение такое, что они избирают нечто временное, пробное, так чтобы было поинтереснее, скажем так, по приколу, а не свою судьбу. К сожалению, вот этот прогрессирующий инфантилизм, я думаю, это именно то настроение, которое в обществе будет со временем развиваться, в силу того, что распространен достаточно и инфантилизм социальный, это будет серьезным фактором угрожающим, кстати, качеству выборов в дальнейшем.



А вот, кстати, если говорить о том, что качество избирателей меняется, ведь в этой кампании впервые на финишную прямую вышла кандидат-женщина. Они были и до этого, в том числе и дочки известных родителей, но на финишную прямую еще никто не выходил. Это является свидетельством того, что политическая культура у нас меняется?



Лидия Ермошина:

Да, то является свидетельством этого, более того, это говорит о том, что женщина начинает играть существенную роль как фактор даже в среде неформальной. Я понимаю – одно дело, когда руководителем становится женщина – это все-таки во многом момент, который оценивается, может оцениваться, с самых разных сторон. И, прежде всего, там присутствует фактор политкорректности, связанный с гендерным равенством. Разумеется, в первую очередь, имеют деловые качества, но и политкорректность, гендерное равенство никто не сбрасывал со счетов, и поэтому при официальном назначении кого-либо на пост – это имеет значение. Может быть, там все пятьдесят на пятьдесят уже. Что же касается участия женщины и ее подъем на какие-то лидирующие позиции в среде неформальной, а среда общественных объединений и политических партий, особенно оппозиционного толка – это среда неформальная, поэтому здесь, наверное, гораздо больше все зависит от собственных качеств кандидата, который поднимается над мужчинами. Здесь, наверное, в меньшей степени содействуют гендерному равенству. Поэтому это тоже говорит о том, что меняются не только избиратели и их выбор, но и меняется та среда, которая у нас называется средой гражданского общества. Именно в гражданском обществе женщины, наверное, скоро займут, вполне возможно, гораздо более ключевые позиции, опередив мужчин.



То, что, так называемый кандидат «против всех» получил такой большой процент, вас не удивило?



Лидия Ермошина:

Я бы не сказала, что это превышает то, что мы имели пять лет тому назад. Меня это не удивило. Более того, я благодарна избирателю, что он так корректен, что он все-таки на выборы пришел, а не «проголосовал ногами». Потому что при общем разочаровании в том выборе, который он, наверное, испытывал, он все равно проявил чувство ответственности и пришел на избирательные участки. Но выразил это таким образом, свое несогласие с тем выбором, который был ему предложен. Поэтому, я думаю, что этот процент будет не уменьшаться, а вполне возможно, с годами и расти.



В следующем году, если не ошибаюсь, будет уже двадцать лет, как вы возглавляете Центральную избирательную комиссию. Понятно, что работа трудная: и психологически, и физически. Вы постоянно под прицелом внимания прессы, и вообще тяжело. За это время есть такие вещи, по которым вы по-настоящему соскучились? В которых вы нуждаетесь, но не можете себе позволить? Либо все-таки, вы – трудоголик, и ваша жизнь – это работа.



Лидия Ермошина:

Нет, я бы не сказала. Я абсолютно нормальный человек. Если я соскучилась и чего мне не хватает, мне не хватает безвестности, которая дает свободу. Мне как человеку.



Задам еще такой вопрос: санкции заморожены, вроде бы. Пока что на четыре месяца. Собираетесь ли вы использовать этот момент, может быть, чтобы подать документы на шенгенскую визу, куда-то съездить, куда вам хочется.



Лидия Ермошина:

На данный момент нет, не планирую. Мы, скажем так, еще очень заняты работой. И парламентские выборы тоже, к сожалению, очень приближены к этим. Поэтому я не очень уверена, что я куда-либо поеду далеко, тем более что впереди планы на поездки для ведения функций международного наблюдения.

Но фактически вам не удастся отдохнуть до следующей избирательной кампании?

Лидия Ермошина:

Я думаю, да. Если я что-то и возьму, наверное, только чтобы частным образом просто подышать свежим воздухом, почитать книги, а для этого шенген не нужен.