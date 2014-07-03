По случаю Дня Независимости Беларуси в адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления по случаю Дня Независимости и 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа. Так, поздравительные послания прислали лидеры стран СНГ, Председатель Китайской Народной Республики, Президент Исламской Республики Иран, Король Саудовской Аравии, руководители ряда стран Европы, Азии, а также политических и общественных деятелей.

Главу белорусского государства также поздравили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена фра Мэтью Фестинг.

Поздравительные послания в адрес Президента Беларуси и белорусского народа продолжают поступать и сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.