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По случаю Дня Независимости Беларуси в адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления

03 июля 2014 10:50
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Новости Беларуси. Многочисленные поздравления по случаю Дня Независимости и 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа. Так, поздравительные послания прислали лидеры стран СНГ, Председатель Китайской Народной Республики, Президент Исламской Республики Иран, Король Саудовской Аравии, руководители ряда стран Европы, Азии, а также политических и общественных деятелей.

Главу белорусского государства также поздравили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена фра Мэтью Фестинг.

Поздравительные послания в адрес Президента Беларуси и белорусского народа продолжают поступать и сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси

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