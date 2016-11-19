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Всемирный банк предоставит Беларуси 125 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения

19 ноября 2016 16:57
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Новости Беларуси. Всемирный банк предоставит Беларуси 125 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения. Проект займа предусматривает поддержку профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также совершенствования медицинской помощи новорожденным.

Кроме того, средства пойдут на создание системы электронного здравоохранения.

Она подразумевает быстрый обмен информацией на всех уровнях, что позволит улучшить контроль заболеваемости.

Всемирный банк констатирует:

Беларусь достигла значительного прогресса в медицинской сфере, но возможности для улучшения остаются.

Это отмечено в докладе финансовой структуры. Беларусь и Всемирный банк сотрудничают уже 24 года. И за это время на реализацию разного рода проектов было выделено более полутора миллиардов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения

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