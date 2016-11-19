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Беларусь, Россия и Армения заключили соглашение о поддержке предпринимателей и инновационной деятельности

19 ноября 2016 14:02
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Новости Беларуси. Беларусь, Россия и Армения укрепили деловые связи.

Мостом дружбы и делового сотрудничества стало трехстороннее соглашение о поддержке предпринимателей и инновационной деятельности.

Документ уже скреплен подписями.

До конца 2016 года Москва, Ереван и Минск планируют разработать дорожную бизнес-карту, которая поможет снять границы между странами для малого и среднего бизнеса,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Любомир Трифунович, заместитель генерального директора Инновационно-технического центра России:
Создается такая унифицированная платформа для общения между предпринимателями наших стран по поиску зарубежных партнеров, в том числе, правильно сказать, семинары, круглые столы, которые освещают ситуацию по предпринимательству в России, Армении, Беларуси. Многие предприятия не знают, как вести бизнес с Беларусью. Многие из Беларуси не знают, как в России себя вести. И я думаю, что от этого выиграют в первую очередь предприятия.

# Международная политика # Любомир Трифунович

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