В Египте исламисты объявили о новых акциях протеста

Новости Египта. В Египте на смену трагической ночи пришел тревожный день. Исламисты объявили о новых акциях протеста, несмотря на то, что накануне в ожесточенных столкновениях погибли более 30 человек. Порядка 500 получили ранения.

В ход пошли не только камни, палки и коктейли Молотова. Сторонники исламистской партии «Братья мусульмане» и бывшего президента Муххамеда Мурси применили огнестрельное оружие.

Некоторые эксперты не сомневаются, что эстафетный огонь протестов поддержат финансово и морально зарубежные «борцы за справедливость». А простой египетский народ, который буквально год назад поверил в силу нелегитимных реформ и госпереворотов, будет снова лететь на пламя демонстраций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.