Посланник Папы Римского кардинал Жан-Луи Торан возложил венок к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. 5 июля утром кардинал Жан-Луи Торан почтил память погибших воинов в Великой Отечественной. К монументу Победы в Минске посланник Папы Римского возложил венок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем Кардинал согласился ответить на вопросы журналистов и, в частности, поделился своими впечатлениями о пребывании в Беларуси.

Кардинал Жан-Луи Торан, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалог:

Я первый раз в Беларуси и, честно сказать, тронут теплотой вашей страны и людьми, с которыми успел встретится. И я сейчас возложил цветы, потому что все мы нуждаемся в мире. А этот памятник – его символ. Я вспомнил в своей молитве о людях, которые погибли, защищая эту землю. Я думаю, что вы должны быть благодарны им, потому что они подарили жизнь нынешнему поколению.